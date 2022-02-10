ختام جلسات مسابقة الشيخة هند للقرآن اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تختتم اليوم فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم لفرع الذكور، بينما تختتم المسابقة في فرع الإناث غداً.

وكانت المسابقة انطلقت السبت الماضي بمشاركة أكثر من 49 من الذكور و59 من الإناث من خلال فروعها الستة، وهي فرع القرآن الكريم كاملاً، وفرع عشرين جزءاً، وفرع عشرة أجزاء، وفرع خمسة أجزاء وهو مخصص للمواطنين فقط لجميع الأعمار، وفرع خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، ثم فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الدورة الحالية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم شهدت الكثير من المستويات المتميزة التي قدمها المتسابقون، والتي تدل على الدور الكبير والاهتمام الذي توليه هذه المراكز لرعاية حفظة كتاب الله، خاصة صغار السن وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

وأثنى بوملحة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة التحكيم لفرعي الذكور والإناث واتباعها للمعايير الخاصة بالمسابقات المعمول بها دولياً وتعاملها الفني مع النظام الإلكتروني الذي استحدثته إدارة تقنية المعلومات بالجائزة، ويؤدي لرصد الأخطاء وتحديد الدرجات وترتيب الفائزين كل حسب الفرع الذي تقدم به للمشاركة في المسابقة.

كفاءات

وكانت جائزة دبي الدولية للقرآن قد شكلت لجنتي تحكيم من الكفاءات التحكيمية المتخصصة في الدولة أحدها للذكور ضمت فضيلة الشيخ وليد حمد المرزوقي رئيساً وعضوية كل من فضيلة الشيخ يوسف أحمد محمد عبد الله النقبي وفضيلة الشيخ مانع عبد الله إبراهيم النهدي وفضيلة الشيخ جمال طه محمد مصطفى الكمار وفضيلة الشيخ عبد الله أحمد عبد اللطيف الكسواني وفضيلة الشيخ محمد أمين نواله.

وضمت لجنة تحكيم الإناث كلاً من ابتسام هائل غيلان رئيساً وعضوية كل من فاطمة عبد العزيز إبراهيم ورضاب أحمد الطاهر ورزان محمد عدنان حجار ومروة عمر خياطة وانتصار خالد إبراهيم.

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