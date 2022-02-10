محمد بن راشد: سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش عالمياً

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه سيبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم، حيث تفقد سموه أمس ضمن متابعاته الميدانية مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطئ جميرا.

ونشر سموه أمس صوراً للجولة التفقدية عبر حسابه في «تويتر» مدوناً سموه: «ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطئ جميرا.. مسار جميل نضيفه لـ 520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة.. سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله».

توجيهات

وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توفير بدائل مناسبة تشجع سكان وسياح إمارة دبي، على ممارسة رياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مسارات للدراجات بطول أكثر من 178 كيلومتراً، منها 115 كيلومتراً في منطقة سيح السلم، وشارع القدرة، و17 كيلومتراً في شارع جميرا، و1.4 كيلومتر عند الشارع رقم 7 الذي يربط شارع جميرا بشارع المنخول، و11 كيلومتراً في منطقة بردبي المركزية، و1.6 عند محطة مول الإمارات لمترو دبي، و1.9 كيلومتر عند محطة الرقة، لمترو دبي، وغيرها من المناطق.

كما أنجزت الهيئة مشروع تخصيص مواقف للدراجات الهوائية عند محطات المترو، بخطيه الأحمر والأخضر، إضافة إلى مشروع مضمار دبي للدراجات الهوائية، الذي يبلغ طوله قرابة 23 كيلومتراً، ويربط مسار الدراجات الهوائية بمنطقة سيح السلّم في شارع القدرة مروراً باتجاه شارع الإمارات، ومنه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وصولاً إلى منطقة ند الشبا.

ويقع مسار ند الشبا للدراجات الهوائية قرب مضمار ميدان، ويضمّ المسار ثلاث مسافات (4 كم و6 كم و8 كم)، بالإضافة إلى خزائن وغرف مُكيّفة لتبديل الملابس وأماكن للاستحمام، كما تتم إضاءته ليلاً، ويضمّ المكان مساراً خاصاً بالأطفال، مع إشارات مرور ومطبات ودوارات تعليمية للصغار.

وتشمل مسارات الدراجات الهوائية في منطقة سيح السلم بوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية، وعدداً من المرافق العامة، ومحلات لتأجير الدراجات الهوائية، والأدوات المتعلقة بها، إلى جانب عيادة طبية متكاملة التجهيز، و10 نقاط استراحة على طول مسار الدراجات الهوائية، مزودة بمقاعد ويعتبر مسار القدرة للدرّاجات الهوائية أطول مسار للدراجات الهوائية في دبي، إذ يمتد بطول 135 كم ليربط منطقة البراري حتى باب الشمس على طول شارع القدرة وبالقرب من بحيرات القدرة، ويعتبر من المسارات المفضلة للرياضيين المحترفين.

تجهيزات

ويعتبر مضمار حتّا للدراجات الهوائية الجبلية ثاني أكبر مسارات الدراجات الهوائية بامتداد 52 كيلومتراً الذي يوفر لهواة هذه الرياضة وجهة لتجربة مشوّقة في ركوب الدراجات الهوائية بين أحضان جبال حتا الرائعة.

ويتضمن المضمار مسارات متنوعة تناسب جميع الأعمار والمستويات من المبتدئين إلى المتمرسين وكذلك المحترفين، كما يشمل أول منشأة من نوعها في المنطقة وفي الإمارات لتدريب الذين يفتقرون إلى الخبرة في ركوب الدراجات، مع توفيره أيضاً إمكانية استئجار أو شراء مجموعة من ملحقات الدراجات الهوائية الجبلية، مثل أدوات الحماية والملابس وغيرها.

وأسهم انتشار تلك المسارات وتحديد السرعات عليها وتجهيزها ببنية تحتية مبتكرة إلى جانب سهولة فرص استئجار دراجة هوائية، في تعزيز تحوّل دبي إلى مدينة صديقة للدرّاجات الهوائية، فضلاً عن أثر ذلك في دعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ارتقاء دبي مراتب متقدمة في مضمار الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، فضلاً عن المساهمة في الجهود الدولية المبذولة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ويرسّخ بالتالي مكانة دبي كأفضل مكان للعيش والعمل في العالم.

إنجاز

وقد عملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي على تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول 234 كلم خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، وهي تغطي العديد من المناطق مثل الورقاء، وشاطئ جميرا، وند الشبا، وموقع إكسبو 2020، ووسط المدينة، وجبل علي، والقوز، والكرامة وعود ميثاء، وهور العنز، والقصيص، والبرشاء.

وتولي هيئة الطرق والمواصلات في دبي اهتماماً كبيراً بوسائل التنقُّل المرن والمستدام في دبي مثل الدراجات الهوائية، ولذلك تأتي خطة الهيئة ضمن هذا المجال تلبية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة ولتحقيق السعادة للسكان، ولذلك قامت الهيئة بتنفيذ 463 كم من مسارات الدراجات الهوائية في مختلف إمارة دبي، حيث شملت العديد من المناطق مثل سيح السلم وباب الشمس وقناة دبي المائية بالإضافة إلى المشاريع المنجزة في الخوانيج والورقاء والمسارات المشتركة في منطقة القصيص، ومنطقة الكرامة والمنخول.

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