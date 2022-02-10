«يومكس» و«سيمتكس» يناقشان تطوير الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2022» والمؤتمر المصاحب لهما والتي تعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً لممثلي البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة، وذلك بهدف تسليط الضوء على فعاليات وجدول أعمال نسخة هذا العام من المعرضين.

ويعقد المؤتمر المصاحب للمعرضين في 20 فبراير الجاري، فيما ينطلق المعرضان في الفترة من 21 ولغاية 23 فبراير الجاري.وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى، تعرفوا خلاله على مستوى الاستعداد والتنظيم والإجراءات المتبعة، إلى جانب التركيز على أهمية نسخة هذا العام من المعرضين بالنسبة لتطوير قطاعي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دورها في المساهمة بتعزيز مسيرة التطور التي يشهدها القطاع على المستويات الإقليمية والعالمية.

ويتم تنظيم معرضي «يومكس وسيمتكس 2022» من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الدفاع وبدعم من مجموعة «إيدج» الشريك الاستراتيجي للمعرضين إلى جانب مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) الشريك الرئيسي للمؤتمر المصاحب للمعرضين.

وناقش المتحدثون خلال الجلسة أهم المجالات التي سيركز عليها معرضا «يومكس» و«سيمتكس» من الابتكارات والتقنيات في قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وصولاً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، حيث من المتوقع أن يشهد الحدث حضور جمهور عالمي يتضمن وفوداً حكومية ومجموعة من الوكالات والجهات والهيئات المدنية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

وتطرق الاجتماع إلى تفاصيل المؤتمر المصاحب للمعرضين، الذي تنطلق أعماله في 20 فبراير ويجمع نخبة عالمية من القادة والخبراء والمسؤولين في هذه القطاعات لمناقشة موضوع المؤتمر الذي يقام تحت شعار: «أنظمة ذاتية بلا حدود: طفرة هائلة وآفاق واعدة».

مكانة

وبالنيابة عن اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، ألقى العميد الركن طيار محمد عبيد راشد المرشودي نائب رئيس اللجنة العليا، كلمة خلال الاجتماع قائلاً: يواصل معرضا «يومكس» و«سيمتكس 2022» ترسيخ مكانتهما الاستراتيجية في تعزيز وتطوير مختلف القطاعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، حيث نجحت هذه الفعالية الحيوية بالتحول إلى منصة عالمية لاستعراض أحدث الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب.

وأضاف: كما تلعب هذه المعارض دوراً حيوياً في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة والابتكار بما ينسجم مع التوجهات العالمية في هذه القطاعات المتخصصة، كما يسهم التعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) المنظمة لهذا الحدث العالمي في ترسيخ مكانته الريادية، حيث من المنتظر أن يشارك في فعالياته عدد من الوفود والبعثات الرسمية بالإضافة إلى كبار صناع القرار والمتخصصين في هذه القطاعات الحيوية.

ومن جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: تعكس الدورة الـ 5 لمعرضي يومكس وسيمتكس المكانة الدولية المتميزة التي استطاعت تحقيقها منذ انطلاقتها الأولى في عام 2014، حيث تقوم أدنيك حالياً بإنهاء استعداداتها للتنظيم الناجح لهذه الفعالية بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص وفق تطلعات القيادة الرشيدة وبالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث من المنتظر أن تستقطب فعاليات المعرضين مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً.

وبيّن الظاهري: إن الدورة الحالية للمعرضين ستشهد مشاركات من دول وأجنحة وطنية للمرة الأولى، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة الجديدة والعروض الحية للمعدات والأنظمة المختلفة.

وأكد الظاهري حرص «أدنيك» على تطبيق إجراءات السلامة وفق أعلى المعايير بهدف ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين في المعرضين.

وسلط الاجتماع الضوء على المؤتمر المصاحب للمعرضين، والذي يقام تحت شعار: «أنظمة ذاتية بلا حدود: طفرة هائلة وآفاق واعدة»، حيث تتضمن قائمة المتحدثين 22 مشاركاً، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور 500 مشارك في مركز أدنوك للأعمال بشكل شخصي إلى جانب توقعات بحضور ما يصل إلى 1500 مشارك للمؤتمر عبر المنصة الافتراضية.

وعلى هامش الاجتماع التعريفي، أكد العميد الركن ظاهر علي المقدادي الملحق العسكري الأردني لدى الدولة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: إن معرضي يومكس وسيمتكس 2022 يبحثان أحدث التطورات العالمية في مجال الأنظمة غير المأهولة وأنظمة التدريب والمحاكاة.

مضيفاً إن أهمية المعرضين تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة، حيث يساهم المعرضان في تعزيز القدرات المختلفة للقوات المسلحة في هذا المجال الاستراتيجي لجميع المشاركين في الحدث في كيفية التعامل مع التهديدات والمخاطر المحتملة.

وقال المقدادي: إن دولة الإمارات سباقة في طرح كل ما هو جديد في مجال الأنظمة غير المأهولة والتدريب والمحاكاة كونها دولة رائدة في مجال التكنولوجيا الدفاعية، ونتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات ممثلة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة لإتاحة الفرصة للملحقين العسكريين للاطلاع على الاستعدادات الكبيرة لاستضافة هذا الحدث المهم.

ومن جانبه قال المقدم ديفيد كويل من القوات الجوية الأمريكية: إن استضافة معرضي يومكس وسيمتكس 2022 تمثل تحدياً كبيراً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك العزيمة والإصرار على إقامة هذا الحدث باحترافية عالية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها قدرات دفاعية متطورة قادرة على التصدي بكفاءة لأي تهديدات محتملة، ونحن ندعم الدولة حكومة وشعباً في التصدي للاعتداءات التي حدثت أخيراً، وأن ما اتخذته الإمارات من إجراءات للحفاظ على سلامة سكانها محل تقدير، حيث نشعر بالأمان بالعيش في أبوظبي.

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