3.7 ملايين معاملة لـ«دبي الآن» بقيمة ملياري درهم 2021

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تجاوز عدد معاملات تطبيق «دبي الآن» التابع لدبي الرقمية خلال العام الماضي حاجز 3.7 ملايين معاملة، بنسبة ازدياد بلغت 19%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المبالغ المتحصلة إلى ملياري درهم، بنسبة زيادة على العام 2020 وصلت الـ 18%.

ويتيح التطبيق الموحد للخدمات الحكومية في دبي فرصة الوصول إلى أكثر من 131 خدمة ذكية مقارنة بـ 120 خدمة سابقاً، تقدّمها 34 جهة حكومية و8 جهات خاصة شاملة خدمات تعليمية وصحية وأمنية وإقامة وسفر وخدمات الفواتير والمركبات وغيرها، فيما شهدت أعداد المسجلين من 2020 إلى السنة الفائتة زيادة بنسبة 58%.

وتفصيلاً أعلنت دبي الرقمية أن عدد المبالغ المحصلة من التطبيق خلال العام 2020 بلغت قرابة مليار و700 ألف درهم، مؤكدة أن الهدف في دبي الآن هو توفير خدمات رقمية إبداعية مبتكرة وتشمل قطاعات حيوية مختلفة في المدينة بحيث تكون سهلة وسلسة على المتعامل وتوفر عليه الوقت والجهد.

دمج الخدمات

وتهدف دبي الرقمية من خلال منصة دبي الآن إلى دمج الخدمات في منصة واحدة تمكّن المتعامل من الوصول إلى كل الخدمات وإجراء جميع المعاملات. وهي أول منصة موحدة من نوعها تغطي معظم احتياجات سكان دبي اليومية عبر أكثر من 131 خدمة ذكية توفرها جهات حكومية وخاصة في تجربة مستخدم واحدة، ما يجعل خدمات المدينة أكثر سلاسة وفاعلية، ويشمل التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات كطلب تقارير السفر وتقارير المكفولين لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وتجديد تسجيل المركبات، وإنشاء بطاقات عمل رقمية.

وتتيح المنصة تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي واتصالات ودو والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وفواتير وتعبئة رصيد حساب سالك ونول وإدارة تأمين وتسجيل السيارة، وتسديد جميع المخالفات المرورية، والوصول إلى خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتحقق من أي سند ملكية في دبي، واستخراج شهادة بحث الحالة الجنائية ».

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