56.5 مليون درهم لتطوير الخدمات في مستشفى عجمان التخصصي

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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رصد مجلس إدارة مستشفى عجمان التخصصي العام، التابع لحكومة عجمان، مبلغ 56.5 مليون درهم لموازنة عام 2022 بهدف تطوير الخدمات العلاجية المقدمة لأفراد المجتمع وافتتاح عيادات طبية جديدة لتلبية احتياجات المرضى، وتوسعة الخدمات المنزلية التي يوفرها المستشفى للمرضى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى توفير أجهزة ومعدات طبية حديثة.

وقالت فاطمة علي بن عمير المدير العام لمستشفى عجمان التخصصي لـ«البيان»: استقبل المستشفى خلال العام الماضي 117126 مريضاً وتم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم وإجراء 162700 فحص مختبر، و26897 صور أشعة، لافتة إلى ازدياد عدد المرضى عن عام 2020 بمقدار 10 آلاف مريض وأرجعت الأمر إلى اكتساب المستشفى ثقة المرضى وتوسع الخدمات العلاجية وتوفير مظلة لجميع شركات التأمين الصحي، إضافة إلى تقديم العلاج برسوم رمزية.

وأكدت: أن إدارة المستشفى بذلت جهوداً مضاعفة خلال العام الماضي في ظل وجود جائحة كورونا من أجل تطوير الخدمات وحماية صحة وسلامة المجتمع حيث نجحت في نيل شهادة الاعتماد الدولي، وافتتاح قسم لعلاج مرضى الكلى وتخفيف معاناة المرضى وتوفير أجهزة حديثة في مجال غسيل الكلى، كما تم التوسع في خدمات عيادة الجلدية.

وأوضحت: أن موازنة المستشفى للعام الحالي بلغت 56.5 مليون درهم وترتكز على أهمية توسيع الخدمات وتطويرها بهدف مواكبة ازدياد عدد المرضى، كما سيتم افتتاح عيادتين جديدتين الأولى للقلب، والأخرى للمناظير.

وذكرت: أن المستشفى أطلق 50 مبادرة مجتمعية متزامنة مع مناسبات صحية عالمية مخصصة لمواجهة أمراض مختلفة مثل مرض السكري، وسرطان الثدي، وتقديم فحوصات واستشارات مجانية، ومن أبرز المبادرات، إطلاق مبادرة صحية عبارة عن استشارات مجانية بقسم الجلدية.

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