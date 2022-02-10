مواصفتا «آيزو» جديدتان تضافان لإنجازات «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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حققت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إنجازاً ريادياً على مستوى الدولة بالحصول على مواصفتين في مجال إدارة المشاريع، وشمل ذلك الانتقال إلى النسخة الجديدة من نظام إدارة المشاريع الاستراتيجية 21500:2021 ومواصفة جودة إدارة نظام المشاريع الاستراتيجية 21502:2021 والصادرة من هيئة SGS (Société Générale de Surveillance)

وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف أن المؤسسة حريصة على تطوير النظم المؤسسية بما يحقق الريادة والتميز في الإدارة، وتماشياً مع التوجهات الحكومية التي تركز على أهمية إدارة المشاريع، ونحن فخورون كون المؤسسة تعد أول جهة حكومية على مستوى المنطقة تحصل على الاعتماد من قبل الهيئة.

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