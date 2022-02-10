حزمة مشاريع ومبادرات نوعية لـ«إقامة دبي» في شهر الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن أجندة فعالياتها خلال شهر الابتكار 2022، تحت شعار «الإمارات تبتكر»، وذلك من خلال برنامج متكامل من الأنشطة ستقام طوال شهر فبراير الجاري، ويشتمل البرنامج على حزمة من الفعاليات والمبادرات وندوات وحوارات تستضيف نخبة من الخبراء في مجال الابتكار.

أجندة

وستنطلق أجندة الفعاليات في مقر إكسبو 2020 دبي، والتي ستشارك خلالها إقامة دبي ضمن منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ من الفترة 11 إلى 16 فبراير الجاري، وستستعرض أهم المشاريع والخدمات الاستباقية والنماذج الابتكارية التي تشمل مشروع ريادة الابتكار المؤسسي، والخدمات الاستباقية لخدمات الأحوال الشخصية وجوازات السفر، وعرض تجربة ودور إقامة دبي في دعم ملف إكسبو 2020 دبي، وعرض تجربة «تحدي مراكز آمر»، في تطوير الخدمات للمتعاملين لرفع مستوى الرضا والسعادة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل خاصة بموظفي الإدارة، بعنوان «علامتي.. طريقك نحو الفكرة المبدعة» من تقديم الإعلامية صفية الشحي، والتي ستعقد على مدى يومين 14 ــ 15 فبراير في مقر إكسبو.

مبادرات

وستواصل الإدارة العامة فعالياتها ومبادراتها وأنشطتها المتنوعة في مقر الإدارة، حيث سيتم عقد ندوات بعنوان «لحظات مبتكرة» وهي عبارة عن مجموعة ورش ومحاضرات تقدمها نخبة من المختصين في إقامة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

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