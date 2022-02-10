طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الخميس صحوا إلى غائم جزئي، مع ارتفاع في درجات الحرارة وتكوّن ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس الجمعة، فيكون صحوا إلى غائم جزئي، ورطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم السبت، يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي يصبح غائم مساءً على المناطق الساحلية والشمالية. والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً ليلاً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وطقس يوم الأحد، يكون مغبرا وغائما جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة أحياناً – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، والبحر: مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وفي الاثنين، يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة أحياناً صباحاً – ارتفاع في درجات الحرارة. والرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية وشرقية نشطة إلى معتدلة السرعة خاصة على البحر نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

والبحر مضطربا يصبح متوسطا إلى خفيف الموج بعد الظهر في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

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