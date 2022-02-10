نهيان بن مبارك: علاقات الإمارات وكوسوفو تشهد تطوراً مستمراً

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في قصره، أمس، جابر حميتي، سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وكوسوفو وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن العلاقات بين الإمارات وكوسوفو تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من النماء والرخاء.

من جانبه، أكد سفير كوسوفو لدى الدولة حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز هذه العلاقات من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى فرص التعاون الواعدة بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية والمستقبلية التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة.

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