«تنمية المجتمع» بأبوظبي ترصد 6 أنواع للعنف الأسري

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، «استبانة العنف الأسري»، وذلك انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بجودة الحياة، وتركز على دراسة وتقصي 6 أنواع من العنف الأسري والتي حددتها بالعنف الجسدي والعنف اللفظي والجنسي والنفسي والمالي والإهمال للفئة العمرية في سن الثامنة عشرة فما فوق.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في تحديد مسببات العنف الأسري، وفهم وقياس أنماط السلوكيات التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة العنف الأسري بجميع أنواعه، وتحديد مدى انتشار العنف الأسري وذلك سعياً لوضع الحلول الوقائية والتدخلات المناسبة.

دعم

وأشارت الهيئة أن النتائج التي يتم استخلاصها من الاستبانات والدراسات البحثية، ستسهم في دعم توجهات دائرة تنمية المجتمع وشركائها الاستراتيجيين من الجهات ذات العلاقة في القطاع الاجتماعي والحكومي، في تطوير سلسلة من التوصيات والمبادرات التي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية.

إجراء

من جهته، أكد المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة ملتزمة في مواصلة إجراء المسوح والدراسات التي تساعدها في تحديد الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. كما قالت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، إن هذه الاستبانة ستساهم في تحديد الأولويات التي تحقق الحماية ضد العنف الأسري في سبيل بناء أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع حاضن لكل فئاته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز