عبدالله بن زايد ووزير خارجية باكستان يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية العلاقات الإماراتية - الباكستانية وسبل تعزيز وتنمية آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

و استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية و الحرص على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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