عبدالله بن زايد ووزير خارجية ماليزيا يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة والتعاون ومستجدات الأوضاع

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي داتو سيف الدين عبدالله وزير خارجية ماليزيا، علاقات الصداقة الإماراتية - الماليزية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال متانة العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا والحرص على تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

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