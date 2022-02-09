دبي تلغي قيود الطاقة الاستيعابية على الفعاليات والمناسبات

المصدر: البيان

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تماشياً مع القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن بدء رفع القيود المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للأنشطة والفعاليات والمناسبات الاجتماعية في دبي بشكل تدريجي وصولاً للتشغيل بكامل طاقتها بحلول 15 فبراير.

واشادت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بتجاوب أفراد المجتمع مع الإجراءات الوقائية والاحترازية وحملات التطعيم، وتؤكد استمرار العمل بالإجراءات الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمام للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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