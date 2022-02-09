حمدان بن زايد: القيادة حريصة على توفير الحياة الكريمة لأبنائها

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توفير الحياة الكريمة لأبنائهما المواطنين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

وأشار سموه إلى أن المواطن كان وسيظل المحور الرئيس الذي تقوم عليه حركة التنمية والتطور في الإمارات وتحقيق المزيد من الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل عددا من رؤساء الدوائر المحلية في أبوظبي وممثلين عن القطاع الخاص عقب التوقيع على مذكرات تفاهم بين ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مع دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي و"اتصالات "و التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتعزيز فرص العمل للمواطنين في منطقة الظفرة.

وأشار سموه إلى أن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها تأتي في إطار تعزيز وتطوير الشراكة بين الديوان وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتعد خيارا استراتيجيا ينتهجه الديوان تجسيدا لمبدأ المسؤولية المشتركة في دعم مسيرة التوطين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يحرص على العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية كافة لتأهيل وإعداد وجذب ورعاية المواهب الإماراتية واستقطاب الكفاءات الشابة من أبناء وبنات الوطن وتأمين الوظائف لهم في شتى المجالات والقطاعات وتجهيزهم بالإمكانات والمهارات اللازمة ليكون لهم دور فاعل في مسيرة التنمية بالدولة.

ونوه سموه إلى أهمية الدور الكبير الذي يقوم به القطاعان الحكومي والخاص في استقطاب وتعيين وتدريب أبناء الدولة من خلال تطوير مهاراتهم عبر برامج الارشاد والتدريب المهني ومن ثم إلحاقهم بالوظائف المناسبة لتلبية احتياجات السوق المستقبلية.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة "اتصالات" ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفهد سالم أحمد الكيومي وكيل دائرة الاسناد الحكومي في أبوظبي وناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة بالإنابة ومحمد خليفة فاضل الهاملي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة ومسعود محمد شريف الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات الإمارات " وعدد من المسؤولين.

كان ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة قد وقع مذكرتي تفاهم مع دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي وذلك في مقر وزارة شؤون الرئاسة بهدف تأهيل وتدريب وتعزيز فرص العمل للمواطنين وبرنامج التوظيف لدى مركز اتصال حكومة أبوظبي في منطقة الظفرة.

وقع المذكرتين ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة وفهد سالم أحمد الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي.

تهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى وضع ورسم أطر التعاون بين الطرفين لدعم مبادرات التوطين وبناء الكوادر الوطنية ذات الكفاءة والمهارة المتناسبة مع متطلبات سوق العمل في منطقة الظفرة.

وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان على طرح وعقد برامج تدريب وتأهيل منتهية بالتوظيف للكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل المسجلين لدى قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية القاطنين في منطقة الظفرة وبما يتناسب مع متطلبات الفرص الوظيفية المتاحة في القطاعات المختلفة بسوق العمل في المنطقة وبالتنسيق مع جهات العمل لتمكينهم من شغل الوظائف المستهدفة وتقييم مخرجات برامج التدريب والتأهيل والتوظيف.

وسيتم بمقتضى المذكرة أيضا تشكيل لجنة مشتركة بغرض تحقيق أهداف المذكرة والإشراف على تحقيق نتائجها يكون أعضاؤها من وزارة شؤون الرئاسة وديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة ودائرة الإسناد الحكومي وهيئة الموارد البشرية لحصر الفرص الوظيفية المتاحة لدى جهات العمل المختلفة في سوق العمل بمنطقة الظفرة.

وفيما يخص مذكرة التفاهم الثانية اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج استقطاب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية في سوق العمل بمنطقة الظفرة لتوظيفهم لدى مركز اتصال حكومة أبوظبي بمنطقة الظفرة بناء على معايير وشروط التوظيف والفئات المستهدفة للعمل لدى مركز اتصال حكومة أبوظبي وذلك بالتنسيق مع هيئة أبوظبي الرقمية.

وستعمل أكاديمية أبوظبي الحكومية من جانبها على دعم الفئات المستهدفة للعمل من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية وصقل المهارات اللازمة للعمل.

وقال معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي: "سعداء بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لتأهيل وتطوير المواهب الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة لرفع تنافسية الكوادر الإماراتية على الصعد كافة وبما يدعم الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب والحفاظ على المواهب في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية بالإمارة".

وأكد معاليه أن مذكرتي التفاهم تعكسان رؤية القيادة الرشيدة لتمكين حكومة المستقبل وتعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين، من خلال تطوير مهاراتهم ومعارفهم بما يواكب أحدث التقنيات والمتغيرات الإقليمية والعالمية لتتناسب مع متطلبات العمل ومهارات المستقبل، بالإضافة إلى الاعتماد على حلول وظيفية تعكس أنماط العمل الجديدة كالعمل الجزئي والعمل عن بعد".

كما وقع ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، ومسعود محمد شريف الرئيس التنفيذي لاتصالات الإمارات مذكرة تفاهم بهدف إتاحة فرص العمل لعدد من الكفاءات المواطنة في منطقة الظفرة لدى مراكز الاتصال التابعة لشركة "اتصالات".

وتعزز المذكرة من أطر التعاون المشترك بهدف تحقيق الغايات المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بما يشمل استقطاب الكوادر الإماراتية وتدريبها مهنيا وفقا لأعلى المعايير العالمية لمواكبة متطلبات سوق العمل والاحتياجات المتنامية في بيئة الأعمال الرقمية والمستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات الإمارات": "نعتز بهذه الشراكة التي نهدف من خلالها لمواصلة السير على نهج القيادة الرشيدة لتسريع عملية التوطين بالتوازي مع الجهود المتواصلة التي تبذلها اتصالات للاستثمار في الكوادر الوطنية ودعم المسيرة المهنية لأبناء الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف: "نستند إلى خبرتنا الطويلة في هذا المجال وسنواصل الاستثمار في قادة المستقبل في الإمارات، وتمكين الخريجين لبناء قدراتهم في التقنيات الناشئة ومهارات المستقبل، لمساعدتهم على تحقيق التفوق والتقدم في الميادين كافة".

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