مجلس «الإمارات للخدمات الصحية» يناقش خطته الاستراتيجية 2022 وآليات تنفيذها

المصدر: دبي - وام

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اعتمد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال اجتماعه الأول للعام الحالي 2022، الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وآليات تنفيذها، بما يواكب أهداف المؤسسة لتقديم منظومة خدمات صحية متكاملة ومستدامة، ترتقي بالقطاع الصحي في دولة الإمارات وفق أفضل المعايير العالمية التي تحقق الريادة لهذا القطاع الحيوي.

حضر الاجتماع- الذي عقد في مقر المؤسسة بدبي، كل من الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة، إلى جانب أعضاء المجلس.

وتطرق الاجتماع إلى نتائج ومستجدات قرارات وتوصيات اجتماعات مجلس الإدارة للعام الماضي 2021، التي بحثت تطوير العمل بالمؤسسة وتحديث اللوائح التنفيذية والمالية.

جهود

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أن المرحلة الحالية التي يمر بها العالم تتطلب حشد الجهود وتحديث الاستراتيجيات، بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة للعقود الخمسة المقبلة لتطوير القطاع الصحي وترسيخ استدامته، من خلال تقديم منظومة خدمات صحية ذات مستويات عالمية، تتبنى مفهوم الابتكار وتسهم في تأسيس بنية تحتية صحية رقمية قوية تضمن جودة الحياة في الإمارات.

وثمن دور فرق العمل في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للإدارة الأمثل للخدمات الصحية وتقديم رؤى وخطط عمل مبتكرة، من شأنها تعزيز منظومة الخدمات الصحية، بما يتسق مع استراتيجيات وأهداف المؤسسة الساعية إلى توفير أعلى معايير الخدمات الصحية العالمية للمتعاملين.

مرحلة استثنائية

من جانبه، قال الدكتور يوسف محمدالسركال: إن المؤسسة تفتتح العام الجديد بنظرة متفائلة للمرحلة المقبلة والإنجازات، التي حققتها خلال مرحلة استثنائية، شهدها العالم بسبب جائحة «كوفيد 19»، والتي أفرزت معها تحديات ومتطلبات مختلفة للقطاع الصحي، لذا تعمل حالياً بجهود حثيثة على صياغة أطر عمل متجددة تواكب رؤية الإمارات لمرحلة ما بعد الجائحة وترسخ النجاح الذي حققته المنظومة الصحية للدولة في التعامل بحرفيه عالية مع الجائحة وتبعاتها وتجاوز المرحلة الأصعب.

وأشار إلى أن استراتيجية المؤسسة تسعى لتحقيق استدامة القطاع وبناء شراكات فعالة مع جميع الجهات الصحية المعنية على مستوى الدولة، بما يكرس ريادة الإمارات في مجال الخدمات الصحية وتعزيز تنافسيته ومواصلة تحقيق أفضل النتائج على مؤشرات الأداء العالمية.

واستعرض الاجتماع أهداف المؤسسة الاستراتيجية للعام الجاري الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية وجودة الحياة لمختلف فئات المجتمع، عبر تطوير برامج الصحة العامة والوقائية والصحة والنفسية، وضمان شمولية الخدمات العلاجية المتطورة وتكاملها وفق أفضل الممارسات الرقمية العالمية.

شراكات استراتيجية

وناقش الاجتماع أهمية بناء الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع كبريات الجهات الصحية إقليمياً وعالمياً بغرض تنمية القدرات ورفع جودة الخدمات وتعزيز التنافسية العالمية.

وتناول الاجتماع كذلك آليات تنفيذ برامج وخدمات الصحة المجتمعية، بما ينسجم مع الاستراتيجيات والبرامج الصحية في الدولة ورفد القدرات البشرية، من خلال استقطاب وتمكين أفضل المواهب والخبرات البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية فعالة بالإضافة إلى تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على الاستباقية والجاهزية، ضمن منظومة العمل ومناقشة الوضع الوبائي لـ«كوفيد 19» في الإمارات الشمالية.

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعمل على توفير الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، إلى جانب بناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

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