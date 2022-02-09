«شبابي».. سيارة دفع رباعي أحدث ابتكارات «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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ابتكرت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيارة دفع رباعي جديدة أطلقت عليها اسم «شبابي» نسبة إلى أحد الطيور المحببة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إذ صممت السيارة على شكل طائر بجناحين يحلق في السماء، وتعد من أحدث السيارات المبتكرة التي تم تصميمها من قبل المؤسسة مثل الأبواب الجانبية والباب الخلفي، راعت شكل الطير عندما يحلق في السماء وتم تصويرها حصرياً لـ «البيان».

تخزين

وقال المواطن سالم عبيد كريف «مسعف في إسعاف دبي»: «إن سيارة شبابي تعتبر سيارة دفع رباعي مستوحاة من أحد طيور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تشبه الطائر عند فتح أبوابها الخلفية وتساعد على تخزين المواد الطبية الاستهلاكية أكثر من باقي السيارات».

وأوضح أن المعدات الطبية تسهم في التعامل مع الحوادث الجسيمة والطوارئ والأزمات والكوارث، وتمكن الطاقم الإسعافي من التعامل مع 10 إصابات في نفس الوقت، وتقديم الإسعافات الأولية لهم لغاية وصول سيارات الإسعاف إليهم من المناطق المحيطة، ويمكن استخدامها في المناطق البرية والصحراوية كما يمكن استخدامها داخل المدينة.

معدات

وتضم السيارة كافة المعدات اللازمة للإسعافات الأولية، وتفتح من الجانبين لتمكين المسعفين من تقديم الإسعافات المطلوبة بيسر وسهولة، كما بإمكانهم استخدام البوابة الخلفية للسيارة والتي تحتوي على الإسعافات الأولية، كما تضم السيارة أيضاً جهاز تخطيط القلب وجهاز الإنعاش القلبي وجهاز تنفس اصطناعي مع عبوات الأوكسجين، إضافة لجهاز إرسال التقارير الطبية عن حالة المصابين للمستشفيات لتوجيه المسعفين لأقرب وأفضل مستشفى للتعامل مع الحالة.

حرص

وأوضح خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن إطلاق السيارة جاء تزامناً مع شهر الابتكار في الدولة.

وأكد الدراي حرص المؤسسة دائماً على الإبداع والخروج عن المألوف لتحفيز الابتكار لدى الأفراد والمؤسسة على حدٍ سواء.

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