«زايد الدولية للبيئة» ومدارس «حماية دبي» تحتفلان بيوم البيئة الوطني

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الأستاذ الدكتور أحمد محمد بن فهد مساعد القائد لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، المشرف العام على مدارس حماية، ورئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة احتفالية يوم البيئة الوطني، والتي نظمتها مدارس حماية في شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة زايد الدولية للبيئة، وبحضور الدكتور حمدان خليفة الشاعر عضو اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، والعقيد وداد سيف بن مويزة مدير مكتب حماية، وعدد من المديرين والمسؤولين في المؤسستين.

وخلال حديثه أكد اللواء محمد أحمد بن فهد أن قضية تغير المناخ تحظى باهتمام بالغ من قيادتنا الرشيدة وهي بهذا تسير على خطى الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حمدان خليفة الشاعر عضو اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة بالجهود الكبيرة التي قادت إلى فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» لعام 2023 في العاصمة أبوظبي، مؤكداً على أن الفوز بتنظيم هذا الحدث العالمي إنما هو رسالة شكر وتقدير لجهود ودور دولة الإمارات العربية المتحدة المحوري في قضايا الاستدامة.

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