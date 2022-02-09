"طرق دبي" توقع ثلاث اتفاقيات لتطوير حلول وخدمات النقل العام

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات ثلاث اتفاقيات تعاون على هامش مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الأولى مع شركة "نخيل "، لتوفير خدمات الدفع عبر بطاقة نول في محطات قطار "ذا بالم مونوريل" في "نخلة جميرا". والثانية مع "مجمع دبي للاستثمار" وذلك لتعزيز وتحسين أعمال التشغيل والصيانة والتطوير ضمن منطقة مسار 2020 لمترو دبي، وجرى توقيع الاتفاقية الثالثة افتراضياً مع "شركة سي آر آر سي تشوتشو" في جمهورية الصين، وذلك لدراسة جدوى تطوير نظام تكنولوجي لترام دبي.

و في هذا الإطار قال عبد المحسن يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: " تسعى الهيئة دائما إلى توقيع الاتفاقيات التي تخدم مشاريعها وبالأخص مستخدمي وسائل النقل العام، ودولة الامارات على وجه التحديد، حيث يسهم التعاون مع مجمع دبي للاستثمار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتهدف الى تنظيم أعمال تشغيل وصيانة القطارات و التعاون في انجاز المشاريع التطويرية. بالإضافة الى تنظيم أعمال إصدار التصاريح وأعمال الحماية والقيام بأعمال التفتيش الدورية، وذلك ضمن منطقة حماية خط مسار 2020 لمترو دبي".

وأشار يونس إلى أن اتفاقية التعاون مع شركة سي آر آر سي الصينية تهدف إلى دراسة جدوى تطبيق نظام ترام بلا سكة في إمارة دبي الذي تصنعه الشركة.

منوهاً إلــى أن نظام ترام بلا سكة هو نظام نقل حديث ومرن يساهم بشكل أساسي في توفير بدائل أقل كلفة لأنظمة النقل الجماعي.

وفي السياق ذاته، قال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تسعى الهيئة إلى بحث آخر التطورات المستجدة، واستنباط الحلول الذكية والمستدامة، في مؤتمر ومعرض النقل 2022، ويؤكد توقيع الاتفاقية مع "نخيل" خلال فعاليات الحدث، حرص الهيئة على تعزيز تجربة المتعامل في استخدام وسائل النقل المتنوعة، من خلال توفير خيارات متنوعة وذكية للعملاء في دفع الرسوم ".

شركة "نخيل "

ووقع الإتفاقية الأولى محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، وعمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة "نخيل"، وتنص الاتفاقية على توفير خدمة الدفع عبر بطاقة نول في محطات قطار "ذا بالم مونوريل"، واستخدمها في ركوب عربة القطارات لمواصلات "نخلة جميرا".

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة "نخيل": نحن متحمّسون جداً لتوسيع الخدمات ذات الطراز العالمي لخط القطار الأحادي "ذا بالم مونوريل"، ويسرّنا انضمامه إلى بطاقة "نول" الواسعة الانتشار في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن "ذا بالم مونوريل" الذي يُعتبر الأول والوحيد من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، يؤكد التزام شركة "نخيل" بتعزيز وسائل التنقل بين الوجهات الرئيسية في "نخلة جميرا"، بالإضافة إلى توفير أقصى درجات الراحة لعملائنا. وتقدم رحلة "ذا بالم مونوريل" من "ذا بالم جيت واي" إلى "حديقة الاتحاد" و"نخيل مول" و"أتلانتس" و" ذي بوينت" ، تجربة تتيح للزوار التمتع بأجمل المناظر الخلّابة في "نخلة جميرا" وبمعالمها المميزة".

مجمع دبي للاستثمار

ووقع الإتفاقية الثانية عبد المحسن يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، وعمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار التابع لـ "دبي للاستثمار".

وقال عمر المسمار: " تشكل الاتفاقية مرحلة جديدة لتعزيز التعاون والعمل المتواصل بين شركتنا وهيئة الطرق والموصلات من أجل توفير تنظيم وتشغيل منطقة حماية خط مسار2020 لمترو دبي، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. ويأتي ذلك انطلاقاً من توجهاتنا الراسخة في مجمع دبي للاستثمار للعمل وفق نظرة مستقبلية تساهم في دفع مكانة دبي كوجهة عالمية".

وأضاف المسمار: "إن توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر النقل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي يجمع الفاعلين الكبار في قطاع النقل، يؤكد على الأهمية الكبرى التي توليها دبي للاستثمار ومجمع دبي للاستثمار للمبادرات والمشروعات التي تتبنى حلول التنقل الذكي المستدام، ويبرز سعينا الحثيث للمساهمة في توفير حلول تخدم المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة الامارات وفي نفس الوقت تعزز توجهات الدولة المستقبلية للحفاظ على البيئة ودعم المبادرات الخضراء".



"سي آر آر سي - معهد بحوث تشوتشو "

ووقع الإتفاقية الثالثة، عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، و بينج زد هونهو –المدير العام لوحدة أنظمة النقل المؤتمتة سريعة التردد(ART) في شركة "سي آر آر سي في جمهورية الصين".

وصرح المدير التنفيذي لشركة "سي آر آر سي – تشوتشو" قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي ونتطلع قدماً إلى المشاركة في دراسة تطبيق النظام في الإمارة، وكلنا ثقة بأن النظام المبتكر المطور من قبل شركة سي آر آر سي سيحدث نقلة نوعية في مجال النقل بالقطارات الخفيفة من حيث التكلفة، المرونة في التشغيل، التأثير على البيئة المحيطة، استهلاك الطاقة والمدة المطلوبة للتنفيذ ."

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