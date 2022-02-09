الإمارات.. تقليل المسافة بين المصلين إلى متر واحد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الاربعاء، أنه تقرر تقليل المسافة الآمنة بين المصلين في المساجد ودرو العبادة إلى متر واحد ومراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر.

واوضحت الهئية انه تم وضع الإجراءات الاحترازية المناسبة وفقاً للمؤشرات المرصودة من حيث إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها.

وأكد الهيئة خلال الاحاطة الاعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا أن لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بكل إمارة تتولى مسؤولية تحديد الطاقة الاستيعابية للإمارة وتخفيف الإجراءات وتشديدها وتعديل الطاقات الاستيعابية وفقاً للمعطيات والمؤشرات وما تراه مناسباً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز