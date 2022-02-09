الإمارات تلغي قيود الطاقة الاستيعابية على الأنشطة والفعاليات

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم، أنه تقرر إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية بتدرج على كل الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن القرار سيجري تطبيقه وفقاً لانخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كوفيد 19 في الدولة، وتعزيزاً للإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي، ومن منطلق الحرص على استدامة التوازن الاستراتيجي بين مختلف القطاعات، ودعماً لاستمرار الأنشطة المختلفة في الدولة.

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