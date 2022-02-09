700متخصص في مؤتمر أكاديمية دبي العالمية الثنائية لباثولوجيا الجلد والطب التجميلي

المصدر: وام

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تستضيف دبي يوم غد (الخميس)، الدورة الرابعة من مؤتمر أكاديمية دبي العالمية الثنائية لباثولوجيا الجلد والليزر والطب التجميلي "داياد دايال".

ويعد المؤتمر تجمعا أكاديميا نوعيا في منطقة الشرق الأوسط لتخصص باثولوجيا الجلد وهو علم التشخيص النسيجي للجلد لافتة إلى أن أهمية هذا التخصص الطبي إذ أنه الأساس في تشخيص الأمراض والأورام الجلدية.

وقالت الدكتورة فايزة آل علي استشارية الأمراض الجلدية و باثولوجيا الجلد رئيسة قسم الأمراض الجلدية بمستشفى القاسمي، رئيسة المؤتمر " إن هذا الحدث الذي يقام برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ويستمر ثلاثة أيام بفندق "ريتز كارلتون" في مركز دبي المالي العالمي يعقد بالتعاون وبإشراف عدد من الجمعيات الطبية العالمية منها الجمعية العالمية لباثولوجيا الجلد و الجمعية الأمريكية لعلم النسيج الجلدي و الجمعية الأمريكية لليزر بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الإقليمية و المحلية و منها جمعية الإمارات للأمراض الجلدية و الجمعية العمانية للأمراض الجلدية و الجمعية المصرية لباثولوجيا الجلد و غيرها.

وأشارت إلى أنه منذ النسخة الأولى للمؤتمر قررت الجمعية العالمية للباثولوجيا الجلدية أن تقيم إجتماعها السنوي في دبي وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط نظرا لما تتمتع به من دبي ودولة الإمارات بشكل عام من بيئة آمنة وتميز في نظام الرعاية الصحية واستضافة المؤتمرات والأحداث.

فعاليات

وحول أهم الفعاليات المصاحبة للحدث والمشاركين فيها أوضحت الدكتورة فايزة آل علي أن المؤتمر يضم حوالي 82 محاضرة علمية و 32 ورشة عمل بمشاركة نحو 40 مشاركا من كبار الأطباء والباحثين المتخصصين من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا و أسبانيا والهند ومصر ولبنان والأردن ودول مجلس التعاون منوهة بأن الأطباء والمختصين والمعنيين الذي سيحضرون المؤتمر يبلغ أكثر من 700 طبيب و متخصص في الباثولوجيا و طب الأمراض الجلدية و الليزر والتجميل.

ولفتت إلى أهم الفعاليات التي سيتم تسليط الضوء عليها في الجانب المتعلق بباثولوجيا الجلد خلال المؤتمر والتي تضم عقد جلسات محاكاة وإختبارات لتهيئة الأطباء المقبلين على شهادة "البورد"والزمالة وتنظيم مناظرة بين نوعين جديدين من الأدوية البيولوجية و المختبر الباثولوجي المفتوح المزود بمئات الشرائح الباثولوجية مع عدد من المجاهر الضوئية طوال فترة المؤتمر بالإضافة إلى تكريم أحد مرجعيات علم الباثولوجيا البروفيسور برنارد أكرمان الذي توفي عام 2008 وهو صاحب المدرسة والأكاديمية علم باثولوجيا الجلد.

ونوهت بأن فعاليات القسم المختص بالليزر وطب التجميل تتضمن تقديم عرض مباشر للحقن التجميلية والتقنيات الجديدة في هذا المجال وعدد من ورش العمل منها ورشة حول "الكشف عن طبقات الجلد بتقنية الموجات فوق الصوتية " فضلا عن إستعراض أحدث التطورات المتعلقة بالعلاج بتقنية الليزروذلك بمشاركة خبراء من جمعية الليزرالأمريكية.

وأضافت " يهدف مؤتمر باثولوجيا الأمراض الجلدية إلى سد الفجوة التي تسبب فيها غياب المؤتمرات الطبية المتخصصة في هذا المجال على الرغم من أهمية التخصص في تشخيص العديد من الأمراض التي تتشابه في أعراضها عند الفحص الإكلينيكي لها.. فيما نهدف من خلال الأوراق العلمية المطروحة و ورش العمل التي ستطرح في مؤتمر الليزر وطب الجلد التجميلي إلى تعريف الأطباء بأحدث الأجهزة التي تتطور بشكل متسارع في هذا المجال إلى جانب التعرف على أفضل الخبرات عالميا في مجال الحقن التجميلي و الطب التصحيحي".

وذكرت الدكتورة فايزة آل علي أن مؤتمر "داياد دايال 2022 " يستضيف ضمن فعالياته المجتمعية كل عام "أمسية النخبة للسيدات" والتي يتم خلالها دعوة عدد من نخبة من سيدات الإمارات للنقاش في أحد المواضيع المجتمعية موضحة أن موضوع هذا العام يحمل عنوان "دور المرأة الإماراتية في الخدمة المجتمعية خلال الخمسين القادمة من عمر الإتحاد" بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وعدد من القيادياتوالشخصيات النسائية اللاتي سيشاركن بتجاربهن وخبراتهن مع الحاضرات.

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