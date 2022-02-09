عام تاريخي.. مبادرات دبي العطاء 2021..إنجازات استثنائية ترتقي باستراتيحيات التعليم العالمية

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اختتمت دبي العطاء وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة عام 2021 بعدد من الإنجازات العالمية التي عززت من مكانتها كجهة داعمة للتحول التعليمي العالمي.

وبالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إلا أن دبي العطاء وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أطلقت عدداً من المبادرات والبرامج التعليمية الرئيسية التي ساهمت جميعها في تحقيق رؤيتها لتكون قوة رائدة تدفع عجلة التحول في مجال التعليم والتعلم لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

وقال الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: سيبقى العام 2021 في الذاكرة على أنه عام تاريخي ليس فقط بالنسبة لدبي العطاء، بل أيضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطاع التعليم ككل وتمثل إنجازاتنا التي حققناها خلال العام الماضي الالتزام المستمر للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات لأن تكون صوتاً عالمياً فاعلاً في التحول التعليمي ولطالما عانى العالم من تبعات نظام التعليم القديم وغير الفعال ولكن بفضل جميع المبادرات التي أطلقناها العام المنصرم، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ دورها في قطاع التعليم العالمي لتبقى الجهة الرائدة التي لا تكل ولا تمل حتى تحقق مستقبل أفضل لأطفالنا وشبابنا حيث يشهد على ذلك النجاح الباهر الذي حققته تلك المبادرات مثل "قمة ريوايرد" /RewirEd Summit/ وغيرها من المبادرات الهامة الأخرى.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وراء هذه المبادرات المبتكرة التي جعلت عام 2021 أنجح عام حتى الآن لدبي العطاء فكانت رؤية سموه مصدر إلهام لنا لدفع الحدود وتقديم أفضل الحلول التي يمكن أن تمنح الأطفال والشباب المستقبل الذي يستحقونه في جميع أنحاء العالم.

دبي العطاء في إكسبو

فتح جناح دبي العطاء في إكسبو 2020 دبي أبوابه للزوار من كافة أنحاء العالم في الأول من شهر أكتوبر 2021 تحت شعار "مستقبلنا إنساني" ودعت التجربة الفريدة من نوعها الزوار من كافة الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال والشباب وأولياء الأمور والمعلمين والوفود رفيعي المستوى والأشخاص من كل حدب وصوب، للمشاركة في تجربة غامرة وتفاعلية نحو مستقبل التعليم والمهارات والعمل ويأخذ جناح دبي العطاء الزوار في رحلة تروي قصة مدينة دبي التي تدور حول التعاون معاً وإنشاء حركة صنعت ولا تزال تصنع فارقاً حول العالم وساهم الجناح، من خلال المناطق المختلفة الخاصة به، في تسليط الضوء على أهمية التعلم خلال مختلف مراحل التنمية كما قدم للزوار لمحة عما يخبئه المستقبل للأجيال القادمة والمهارات المطلوبة لسوق العمل في المستقبل.

وفي عام 2021 استقطب الجناح 74,488 زائرا من الدولة وخارجها واستضاف 4,461 طالب من أكثر من 250 مدرسة شاركوا في ورش عمل تعليمية نظمتها دبي العطاء كما رحب الجناح أيضاً بـ 874 زيارة مدرسية في عام 2021 مانحاً الفرصة للمعلمين والطلاب لتجاوز الأفكار المغلوطة حول التعلم والاستمتاع بنظرة خاطفة نحو مستقبل التعليم ومهارات المستقبل إستضاف الجناح 47 فعالية حول عدد من المواضيع المتنوعة تتضمن التعليم وتمكين الفتيات والمهارات وغيرها الكثير كما استضاف الجناح 58 وفدا بما في ذلك ممثلين عن الأمم المتحدة ومسؤولين حكوميين ومتحدثين رفيعي المستوى ومؤسسات خاصة.

جمعت قمة ريوايرد التي عقدت على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 12-14 ديسمبر 2021 في إكسبو 2020 دبي 2,810 مشاركين بشكل حضوري و1,376 بشكل افتراضي من أكثر من 90 بلدا وعززت بذلك مكانة دولة الإمارات على خارطة العالم كمركز عالمي هام للحوار رفيع المستوى حول مستقبل التعليم.

وشارك في القمة التي ركزت على ثلاثة مواضيع رئيسية هي: الشباب والمهارات ومستقبل العمل والابتكار في التعليم، وتمويل التعليم 500 متحدث من حول العالم بمن فيهم 38 متحدثاً من رؤساء دول ووزراء سابقين وحاليين بهدف التشاور حول مواضيع محورية تم تجاهلها إلى حد كبير والتي تتعلق بالتعليم يمكنها أن تساهم في رسم المسار المستقبلي لنظام التعليم.

كما حضر القمة ممثلون رفيعو المستوى من الشركاء الاستراتيجيين لقمة "ريوايرد" وهم منظمة اليونيسكو ومنظمة اليونيسف ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي والشراكة العالمية من أجل التعليم والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الدولي للاتصالات وصندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر إلى جانب لجنة التعليم ومبادرة جيل طليق.

تخلل القمة إطلاق عدة مبادرات رئيسة مثل "جواز السفر من أجل الدخل" و"إعلان ريوايرد العالمي حول الاتصال من أجل التعليم" و"معايير المدارس والحضانات الصديقة للطفل" فضلا عن جلسات الحوار رفيعة المستوى التي ركزت على التغييرات الجذرية اللازمة لإعادة صياغة نظام التعليم وشهدت القمة أيضاً إطلاق تقرير اليونسكو حول مستقبل التعليم الذي يعترف بقوة التعليم في إحداث تغيير عميق.

كما تميزت القمة بعرض تقديمي بعنوان "التعليم المبتكر في أفريقيا" حيث عرض خمسة من أبرز المبتكرين الواعدين في القارة الأفريقية إبداعاتهم التعليمية الواعدة وسيحظى الفائزون بفرصة تنفيذ ابتكاراتهم كمشاريع تجريبية في البلدان الأفريقية كما استضافت القمة حفل توزيع جوائز حوارات ريوايرد ومنح عدد من التجارب تمويلا أوليا لمواصلة تطويرهم وإطلاقهم لمبادراتهم في قطاع التعليم.

وسيتم إدراج نتائج قمة "روايرد" في تقرير النتائج الذي تشرف عليه لجنة التعليم التابعة للأمم المتحدة والذي سيساهم في إثراء قمة تحويل التعليم المقرر عقدها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة معالي أنطونيو غوتيريش في سبتمبر 2022 وسيسلط التقرير الضوء على قضية الاستثمار في التعليم ويوجه دعوة واضحة للعمل مع بدء العد التنازلي حتى عام 2030.

شكراً دبي العطاء

وقالت معالي أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: أشكر دبي العطاء وشركائها على جمعنا معا في هذا الوقت الصعب وتهدد جائحة كوفيد-19 بتحويل أزمة التعلم العالمية إلى كارثة أجيال تقوض عقودا من التقدم وتهدد جهودنا المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ولكن هذه الأزمة توفر لنا أيضا فرصة لسد فجوة المساواة والوصول إلى الأكثر حرمانا والاستثمار في تعليم الفتيات والقضاء على فقر التعلم.

وأضاف الدكتور القرق: إن التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد-19 على قطاع التعليم والتعلم والمهارات سلطت الضوء على الحاجة لإجراء حوار فعال حول مستقبل أطفالنا وشبابنا وبوصفها أول فعالية من نوعها يتم المشاركة فيها بشكل حضوري منذ بداية الجائحة أثبتت قمة ’ريوايرد‘ أنها حدث بارز جمع تحت مظلته أصواتا مؤثرة تقليدية وجديدة من قطاع التعليم العالمي للمساهمة بآرائهم ومشاركة معارفهم وخبراتهم في حوار عاجل يأتي في الوقت المناسب لتمهيد الطريق نحو المستقبل ونحن واثقون من أن نتائج القمة ستفتح آفاقاً جديدة لمستقبل مشرق لطالما تمنيناه لأطفالنا وشبابنا.

وقادت دبي العطاء قمة "ريوايرد" بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي والتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات وبالشراكة مع الأطراف الفاعلة الدولية الرئيسية.

صون الكرامة

والتزاماً برؤية دولة الإمارات لصون كرامة الإنسان حول العالم أطلقت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها مبادرة صون الكرامة في رواية القصص في مايو 2021 بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء نظام يتبنى أساليب مشتركة لفهم وممارسة رواية القصص في المجال الإنساني والتي تحافظ وتصون كرامة جميع الأفراد وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وضمن مبادرة صون الكرامة في رواية القصص استضافت دبي العطاء منتدى صون الكرامة في رواية القصص في يوم حقوق الإنسان /10 ديسمبر 2021/ في إكسبو 2020 دبي والذي جمع 25 متحدث من مختلف القطاعات لمناقشة أهمية صون الكرامة في رواية القصص ضمن السياسات والممارسات على مستوى الأفراد والدول تحت عنوان "يمكن لقصة أن تغير العالم".

وتخلل المنتدى إطلاق "دليل صون الكرامة في رواية القصص" كأداةٍ قوية تحتوي على أمثلة ملموسة ونصائحَ عمليةٍ لرواية القصص التي تستندُ إلى مبادئ صون الكرامة في رواية القصص ويستمر عدد متزايد من الأفراد والمؤسسات في الالتزام بتلك المبادئ من خلال تعهدهم بصون الكرامة في رواية القصص.

كما استضافت دبي العطاء وإكسبو 2020 دبي 5 فعاليات ضمن مبادرة صون الكرامة في رواية القصص والتي ركزت على: العمل معا لحماية مستقبلنا الجماعي وقصص حول الطموح الكبير والأمل وقصص محلية من شأنها التمكين وضع كرامة الإنسان في صميم رواية القصص وتعليم المهارات المعلوماتية في عصر الوسائط الرقمية.

وانطلاقاً من الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 شهد اليوم الثالث من قمة ريوايرد إطلاق "إعلان ريوايرد العالمي حول الاتصال من أجل التعليم" الذي أعدته منظمة اليونيسكو بالشراكة مع دبي العطاء لتقديم إطار عمل يضمن توفير خدمات تكنولوجيا الاتصال تعزز حق التعلم ويعكس الإعلان مساهمة مجموعة استشارية مكونة من 22 خبيرا ضمن عملية استشارية عالمية تضم الحكومات والمجتمع المدني والشباب والمعلمين والباحثين ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الجهات المعنية لإرساء المبادئ والالتزامات التي من شأنها تحديد التوجهات والأولويات لعملية التحول الرقمي في قطاع التعليم.

وقد صادق على الإعلان الذي يتماشى بشكل كامل مع خارطة الطريق للتعاون الرقمي التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة وتقرير "أجندتنا المشتركة" الذي أطلقه مؤخرا أمين عام الأمم المتحدة عدد من الجهات العالمية الفاعلة وسيتم تبنيه الآن من قبل المزيد من المؤيدين والداعمين بما في ذلك القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المجتمع المدني.

تحديات

شهد عام 2021 تحديات عديدة في جميع المجالات بما فيها الصعيدين الإنساني والتنموي. ورغم ذلك تابعت دبي العطاء مهمتها المتثلة في ضمان ترسيخ موقع التعلم والتعليم للأطفال والشباب في صميم جهود التنمية البشرية وذلك من خلال تعزيز محفظتها التعليمية بإضافة 6 برامج عالمية جديدة.

ومع إضافة استثمارات دبي العطاء التعليمية في عام 2021 تمكنت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها من توفير الدعم لأكثر من 21 مليون فرد في 60 بلدا ناميا حيث وصل العدد الإجمالي لبرامجها التعليمية إلى 233.

وفي عام 2021 بالتحديد استثمرت دبي العطاء مبلغا قدره 125,912,606 دراهم /34.276 مليون دولار أمريكي/ في قطاع التعليم العالمي من خلال عدة عناصر رئيسية تضمنت إطلاق 6 برامج جديدة بقيمة 17,916,908 دراهم /4.877 مليون دولار أمريكي/ وغطت البرامج الجديدة مجموعة متنوعة من المواضيع ومنها مهارات الشباب ومستقبل العمل والصحة والتغذية المدرسية.

وشملت الاستثمارات التزاما آخر في عام 2021 بقيمة 36,033,328 درهما /9.809 مليون دولار أمريكي/ تجاه جهود المؤسسة لتعزيز أنظمة التعليم العالمية.

وواصلت دبي العطاء دعمها للشراكة العالمية من أجل التعليم /GPE/ بالتعهد بمبلغ 9,183,750 درهم إماراتي /2.5 مليون دولار أمريكي/ نحو "قضية الاستثمار" ضمن حملة "ارفع يدك" والتي تهدف لإحداث تغيير شامل يساعد في تحويل نظام التعليم في 90 دولة ومنطقة منخفضة الدخل.

وجددت دبي العطاء شراكتها مع منظمة "ذير وورلد" /TheirWorld/ بتمويل مبادرة "فتح آفاق التغيير الكبير في التعليم" والتي تركز على توفير مصادر التمويل والستفادة من استقطاب شركاء جدد وحث الجهود المشتركة لتحفيز التقدم على الصعيد العالمي نحو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأطفال المحرومين في سياق حالات الطوارئ وبهدف ضمان وصول الأطراف العالمية الفاعلة إلى الأدوات اللازمة للمساهمة في توفير الخدمات التعليمية الطارئة استمرت دبي العطاء في تقديم دعمها لتحديث المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ.



4 برامج

وفي عام 2021 أيضا أطلقت دبي العطاء أربعة برامج بحثية بالتزام إجمالي بلغ 9,363,586 درهم إماراتي /2.549 مليون دولار أمريكي/ ليصبح العدد الإجمالي للبرامج البحثية قيد التنفيذ 23.

وتركز محفظة البرامج البحثية على مواضيع متعددة منها تكنولوجيا التعليم والتعليم في حالات الطوارئ والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتعليم الفتيات والتعليم الأساسي السليم ومهارات الشباب ومستقبل العمل وتتضمن هذه البرامج: "نشر ابتكارات تكنولوجيات التعليم القائمة على الأدلة في جناح دبي العطاء في إكسبو 2020" بالإضافة إلى ثلاثة برامج تحت مظلة الغلاف المالي الموجه للبحوث ضمن التعليم في حالات الطوارئ /E-Cubed/ بما في ذلك برنامج متعدد الدول وآخر في كل من السلفادور وهندوراس وكولومبيا والثالث في سيراليون.

وأطلقت دبي العطاء في عام 2021 منصة جمع تبرعات الكترونية على موقعها الالكتروني لتشجيع التبرع الرقمي من خلال دعوة المقيمين في الدولة وخارجها لمساعدة المحتاجين أو توفير الدعم في حالات الطوارئ أو الاحتفال بمناسبة معينة مثل عيد ميلاد أو زواج بدعوة الأصدقاء والعائلة للتبرع دعماً لتعليم الأطفال بدلاً من تقديم الهدايا التقليدية.

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