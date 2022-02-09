سموه: كل عام وشباب العرب بألف خير
محمد بن راشد: طموحات شعبنا وصلت لآفاق جديدة بعد وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن طموحات شعب الإمارات وصلت لآفاق جديدة بعد وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ ، مشيراً سموه إلى أن الشباب العربي الإماراتي تمكن من تحطيم حواجز وهمية بأننا لا نستطيع أن ننافس العالم في الفضاء.
وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر " قبل عام من اليوم وصل مسبار الأمل لكوكب المريخ..وصل العرب لأول مرة في تاريخهم للكوكب الأحمر ..ووصلت طموحات شعبنا لآفاق جديدة..قبل عام من اليوم تمكن مجموعة من الشباب العربي الإماراتي من تحطيم حواجز وهمية بأننا لا نستطيع أن ننافس العالم في الفضاء …كل عام وشباب العرب بألف ألف خير".
#محمد_بن_راشد:قبل عام من اليوم وصل #مسبار_الأمل لكوكب #المريخ وصل العرب لأول مرة في تاريخهم للكوكب الأحمر ووصلت طموحات شعبنا لآفاق جديدة..@HHShkMohd #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zfPYR3Eoyr— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 9, 2022