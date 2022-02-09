بلدية أم القيوين تُطلق المرحلة الثانية لردم الآبار المهجورة في فلج المعلا

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أطلقت بلدية أم القيوين للعام الثاني على التوالي المرحلة الثانية لردم الآبار المهجورة في منطقة فلج المعلا بالإمارة وذلك بهدف التصدي لحوادث الوقوع فيها.

وأكدت الدائرة إن هذه الحملة تم إطلاقها 2021 و تم خلالها إغلاق 20 بئرا مهجورا ، حيث تنتشر كثير من الآبار القديمة المهجورة والمكشوفة في عدة أماكن بالمنطقة والتي تشكل خطراً على السكان .

وأوضحت الدائرة أنه أثناء إطلاق المرحلة الثانية والتي تم تشكيل فريق خلالها ليقوم بمسح وحصر الآبار المهجورة والعشوائية في المنطقة ، وبلغ عدد الآبار المهجورة التي تركها أصحابها 30 بئرا في مختلف الأماكن ، و تعرض العديد منها إلى الجفاف ما تسبب في هجرها وتركها من دون علامات تحذيرية ، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المعنية لردمها وتسويتها بهدف الحفاظ من خطر الوقوع بها ،كما أكدت الدائرة استمرار الحملة على مدار العام حتى يتم إغلاق جميع الآبار .

وتهيب الدائرة بالمواطنين والمقيمين بضرورة التواصل معها حال العثور على مكان وجود أي آبار مهجورة أو عشوائية والمسارعة بالاتصال على الرقم المجاني 800898 لتتمكن البلدية من تنفيذ الإجراءات اللازمة للردم والتسوية.

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