"كهرباء ومياه دبي" تنجز كافة عمليات تطوير محطة ضخ المياه في منطقة جبل علي لهباب

المصدر: البيان

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي كافة عمليات تطوير المرحلتين الثانية والثالثة من محطة ضخ المياه في منطقة جبل علي لهباب في دبي. وتبلغ السعة الإجمالية لتوصيلات المياه في المحطة 36 مليون جالون يومياً، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 67.44 مليون درهم. وتهدف عمليات تطوير المحطة إلى تعزيز أتمتة محطات الضخ وترشيد الطاقة وزيادة القدرة الإنتاجية وتقليل أعطال المضخات والمحركات.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير بنيتها التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، لأكثر من مليون متعامل، إضافة إلى ضمان استدامة موارد المياه، انسجاماً مع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي والتي تركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة وتتضمن تقليل استهلاك المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "نعمل في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة. وتبلغ القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة 13,417 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وتعتمد الهيئة أحدث وأكفأ التقنيات لإنتاج ونقل وتوزيع المياه بأعلى المعايير العالمية، لتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في إدارة جميع المرافق والخدمات في الإمارة عبر أنظمة ذكية ومترابطة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه والتي انخفضت من 42% في عام 1988 إلى 5.1% في عام 2020 وتعد من أدنى النسب في العالم."

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