البواردي ووزير الدفاع الكولومبي يوقعان مذكرة تفاهم في المجال العسكري

المصدر: أبوظبي - وام

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وقع معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ودييغو اندريس مولانو وزير الدفاع الوطني لجمهورية كولومبيا، أمس عبر الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في المجال الدفاعي والعسكري. حضر التوقيع كل من سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا وخايمي أمين سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

وأكد معالي البواردي أن توقيع هذه المذكرة يجسد حرص وزارة الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة وأواصر التعاون مع شركائها، حيث تهدف إلى رفع مستوى مجالات التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين وتوثيق علاقات الصداقة وتحقيق تطلعات الحكومتين وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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من جانبه أكد دييغو اندريس مولانو حرص وزارة الدفاع الكولومبية على تعزيز ودعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين بما يخدم مصالحهما، كما أشاد بإكسبو 2020 دبي الذي يعد منصة متعددة الأبعاد والتي تسهم في رسم خارطة طريق البشرية لمواجهة التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص مبتكرة واستثنائية لعالم أفضل. كما أدان وزير الدفاع الكولومبي الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها العاصمة أبوظبي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتمنى لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام الأمن والاستقرار تحت ظل قيادتها الرشيدة.

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