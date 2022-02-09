عبدالله بن زايد ووزير خارجية سلوفينيا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

المصدر: دبي - وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور أنزي لوغار وزير خارجية جمهورية سلوفينيا. وتم خلال اللقاء، الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي، بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وسلوفينيا وسبل تعزيزه وتنميته في المجالات كافة.

وناقش الجانبان مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة. واستعرض سموه والدكتور أنزي لوغار مشاركة جمهورية سلوفينيا في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي المهم في استكشاف فرص واعدة للتعاون الثنائي بين البلدين وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

حرص

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الدكتور أنزي لوغار، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه أشاد الدكتور أنزي لوغار بتنظيم دولة الإمارات الناجح والمتميز لإكسبو 2020 دبي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي».

تعزيز

من جهة أخرى، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وكندا، والحرص على تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

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