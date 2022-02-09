إدارة أمن المواصلات بدبي تستعد لإطلاق خط ساخن للبلاغات النسائية

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

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أكد العميد عبيد سعيد الحبتور مدير إدارة أمن المواصلات في دبي أن الإدارة تستعد لإطلاق خط ساخن للرد على البلاغات التي ترد من السيدات والأطفال عبر توفير كادر متخصص من العنصر النسائي لهذا الغرض، منوهاً إلى أن الرقم الساخن 908 مخصص لتلقي بلاغات مستخدمي المواصلات العامة في دبي بأنواعها كافة البرية والبحرية ويتم تقديم المساعدة للجمهور بـ10 لغات.

وقال العميد الحبتور في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركة الإدارة في فعاليات معرض ومؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي تشارك إدارة أمن المواصلات في المعرض من خلال منصة تفاعلية لأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال تأمين قطاع النقل والمواصلات وأنظمة الأمن والسلامة إلى جانب عرض عدد من أهم الخدمات المقدمة للمتعاملين مثل خدمة 908.

وأضاف الحبتور استعرضت الإدارة محور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مفهوم التنقل المستدام عبر عرض أهم الأنظمة في غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإدارة من خلال نموذج مشابه لغرفة العمليات المركزية في المنصة والمزودة بالأنظمة والتطبيقات المستخدمة على أرض الواقع .

ولفت الحبتور إلى أنه ضمن إسهام أمن المواصلات في المبادرة الحكومية التنقل الأخضر لزيادة أعداد المركبات الحكومية الكهربائية والهجينة، تعرض الإدارة في منصتها للزوار والعارضين الدورية الكهربائية الصديقة للبيئة التي تم تجهيزها وربطها بالأنظمة الذكية.

بدوره قال العقيد محمد عبيد العبار نائب مدير إدارة أمن المواصلات في دبي إن الإدارة حرصت على إبراز دور الفرق التخصصية المؤهلة وفق أعلى معايير التفتيش الأمني من خلال عرض بعض السيناريوهات المختصة بالتفتيش الأمني لسلامة الركاب.

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