بلدية الذيد تبدأ ردم الآبار المهجورة

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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باشرت بلدية مدينة الذيد حملة ردم الآبار المهجورة والعشوائية في مدينة الذيد، حيث شكلت البلدية فريقاً خاصاً يقوم بمسح وحصر الآبار المهجورة والعشوائية في المدينة ومن ثم ردمها وتسويتها، وذلك خوفاً من خطر الوقوع بها، وبالتالي الحفاظ على سلامة الساكنين.

مئات الآبار

وقال علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد إن مدينة الذيد تحتوي على المئات من الآبار في مختلف الأماكن كالمزارع والعزب والبيوت الشعبية، وتعرض العديد منها إلى الجفاف، ما تسبب في هجرها وتركها بغير أسوار أو علامات تحذيرية تدل على وجودها، فأصبحت تشكل خطراً يهدد سكان المنطقة وبالأخص صغار السن وكذلك الحيوانات، الأمر الذي حدا بإدارة البلدية لتتبعها وحصرها ومباشرة ردمها حفاظاً على حياة وأرواح الساكنين.

وناشد مدير بلدية مدينة الذيد المواطنين والمقيمين وكافة الساكنين بمدينة الذيد بضرورة التواصل مع لجنة الطوارئ والأزمات الدائمة التابعة للبلدية حال العثور على مكان وجود أي آبار مهجورة أو عشوائية والمسارعة بالاتصال على 993 أو 0507477888، لتتمكن البلدية من تنفيذ الإجراءات اللازمة للردم والتسوية وحتى لا يقع ما لا يحمد عقباه.

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