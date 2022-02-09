الإمارات تبحث تطوير التعاون في مجالات العمل مع ولاية كيرلا الهندية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق له.

وجرى في اللقاء الذي عقد في ديوان الوزارة في دبي استعراض آفاق تطوير التعاون في مجالات العمل وذلك بحضور بي. راجيف وزير الصناعة والقانون بولاية كيرالا وسانجيه سودير سفير جمهورية الهند لدى الدولة وسيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ورجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة «مجموعة اللولو العالمية»، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من المعنيين في كلا الجانبين.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور في اللقاء ترحيب دولة الإمارات بأبناء الجالية الهندية من مستثمرين وعاملين في سوق العمل بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين.

بيئة حاضنة

وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز سهولة الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة والجاذبة للاستثمارات والخبرات والأيدي العاملة العالمية وذلك من خلال تطبيق منظومة سياسات وتشريعات تحفيزية تضمن في الوقت نفسه مصالح وحقوق العمل وتعزز استقرار علاقة العمل ومنها إطلاق قانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر فبراير الجاري، موضحاً أن هذا القانون يعد التحديث الأكبر لمنظومة إدارة سوق العمل في الدولة بما يتواكب مع تطلعات الخمسين عاماً المقبلة.

تطوير شراكات

من جانبه، أكد بيناياري فيجايين الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات التي تؤدي دوراً مهماً على المستويين الإقليمي والدولي في إطار تطوير الشراكات بين الأطراف كافة المعنية بعلاقات العمل وبالشكل الذي يحقق الفوائد التنموية المشتركة مشيراً إلى أن سوق العمل الإماراتي يعد واحدة من أهم الوجهات الآمنة للمستثمرين والعمالة الهندية.

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