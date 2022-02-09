محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين يدين هجوم الحوثيين الإرهابي على الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، أعرب خلاله عن إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأكد الرئيس الفلبيني خلال الاتصال أن هذه الاعتداءات الإجرامية تتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن بلاده ودعمها دولة الإمارات في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، معرباً عن تمنياته دوام الأمن والاستقرار والازدهار للإمارات وشعبها.

كما أعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى المؤسسات الصحية في بلاده لتعزيز قدراتها وجهودها في مواجهة جائحة «كورونا»، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون بين الفلبين ودولة الإمارات في مختلف القطاعات. وبحث سموه والرئيس الفلبيني علاقات البلدين وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمبادرة الرئيس الفلبيني وما أبداه من مشاعر تعبر عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات متمنياً لبلده وشعبه كل الخير.

اطمئنان

من جهة ثانية، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، اطمأن خلاله على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس «كوفيد 19»، داعياً الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت.

كما أعرب سموه عن تمنياته للسيدة الأولى حرمه أمينة أردوغان، الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا المرض وللشعب التركي الصديق السلامة من كل مكروه.

من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة من سموه وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه وشعبه، متمنياً لسموه دوام الصحة والسلامة ولدولة الإمارات وشعبها كل خير.

تهنئة

من جهة أخرى، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً مع ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة، هنأه فيه بتسلم بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، متمنياً له النجاح في قيادة العمل الأفريقي المشترك في الفترة المقبلة لما فيه مصلحة الشعوب الأفريقية في التنمية والاستقرار والرخاء.

وأكد سموه خلال الاتصال حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية وخاصة على المستويات التي تخدم التنمية والازدهار على الجانبين، وعبر عن تطلعه إلى المزيد من التطور في العلاقات الإماراتية - الأفريقية في ظل الرئاسة السنغالية للاتحاد الأفريقي.

اهتمام مشترك

كما تناول الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ سموه رئيس السنغال بفوز الفريق السنغالي لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية.

من جانبه عبر ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال الصديقة، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته ونوه بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بدولة الإمارات. كما عبر عن تقديره للدور الإماراتي التنموي والإنساني داخل القارة الأفريقية.

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