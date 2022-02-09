عمار النعيمي يستقبل سفيرة أستراليا

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم أمس هايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفيرة الاسترالية، متمنياً لها طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عملها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الأصعدة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقة المتينة التي تربط الإمارات واستراليا.

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