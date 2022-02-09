حاكم رأس الخيمة يشيد بعلاقات الصداقة بين الإمارات ورومانيا

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، نيكوليتا تيودورفيتشي، القنصل العام لجمهورية رومانيا في دبي والإمارات الشمالية، التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل، وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية رومانيا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

وعبّرت نيكوليتا تيودورفيتشي، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنية على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

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