«إيدج» تكشف أحدث الأنظمة غير المأهولة المصنعة بالإمارات في «يومكس»

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت «إيدج» خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2022» عن أحدث الأنظمة غير المأهولة المصنعة بالإمارات. وتشارك «إيدج» للمرة الثانية في المعرض بوصفها الشريك الاستراتيجي الرسمي للحدث، وأكبر مجموعة للتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة للدفاع ومجالات أخرى، وأحد أكبر 25 مورداً عسكرياً في العالم.

وتعرض «إيدج» أكثر من 20 حلاً ومنتجاً مبتكراً في مجالات الخدمات والأنظمة غير المأهولة والأنظمة الموجهة بدقة خلال الدورة الـ 5 من الحدث الذي يستمر من 21 إلى 23 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وقال منصور الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «إيدج»: تشمل أولويات أعمالنا الرئيسية التركيز على قدراتنا في مجال الأنظمة ذاتية القيادة بغرض تعزيز قدرات الدفاع الوطني والإقليمي، والتصدير للأسواق الرئيسية، ونبحث باستمرار عن مجالات إضافية يمكننا فيها استثمار إمكاناتنا في البحث والتطوير، وهذا ينعكس في قدرتنا على تقديم المزيد والمزيد من الطائرات من دون طيار والذخائر الذكية والأنظمة الأخرى غير المأهولة إلى السوق بسرعة.

وأضاف: في حين تعد «أداسي وهالكن» شركتان رائدتان ضمن هذا القطاع، يتيح لنا معرض «يومكس» فرصة فريدة للتعريف بخدماتنا، وعرض منتجاتنا أمام أصحاب المصلحة، وجني الفوائد المترتبة على مسعانا الجماعي نحو صنع مستقبل آمن.

وبالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة، ستعرض «إيدج» مجموعة من الأنظمة غير المأهولة والأنظمة الموجهة بدقة من هالكن، مثل ذخيرة RW-24 الجوالة؛ والطائرات من دون طيار Shadow 25 وShadow 50؛ وسلسلة HUNTER من الطائرات المسيرة وأنابيب الإطلاق؛ والطائرة القتالية غير المأهولة REACH-S التي تم إطلاقها أخيراً؛ ونظام حاوية التحكم عن بُعد «RCCS»، وبالإضافة إلى ذلك، تعرض «إيدج» منتجات أداسي مثل سلسلة QX للطائرات من دون طيار، وعائلة SCORPIO من الآليات الأرضية المسيرة، بالإضافة إلى طائرة قرموشة من دون طيار، وآلية عجبان الروبوتية المسلحة من «نمر».

يذكر أن «يومكس» يعتبر الحدث الوحيد في الشرق الأوسط المخصص للطائرات من دون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة ومكوناتها، ويستقطب المعرض والمؤتمر الذي يقام كل سنتين وفوداً دولية وصناع قرار من قطاع الدفاع والطيران، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من مؤسسات كبرى في القطاع الحكومي والخاص. ويقدم «يومكس» الفرصة لـ«إيدج» لعرض أحدث إمكانياتها وحلولها الرائدة، مما يضعها في طليعة المستقبل.

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