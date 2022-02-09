صقر غباش يترأس وفد «الوطني» في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

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يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبرايرالجاري بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تحظى بدعم قيادتي البلدين الصديقين.

ويعقد معالي صقر غباش جلسة مباحثات مع السير ليندسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني، ويلتقي عدداً من المسؤولين، لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات سيما البرلمانية منها، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.

ويضم وفد المجلس في عضويته كلاً من معالي الدكتور علي راشد النعيمي والدكتور طارق الطاير وسارة فلكناز وميرة السويدي ومروان المهيري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس.

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