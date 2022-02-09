علي النعيمي ورئيس الكنيست الإسرائيلي يبحثان التعاون البرلماني

المصدر: تل أبيب - وام

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل، ميكي ليفي رئيس الكنيست بدولة إسرائيل.

حضر اللقاء وفد المجلس كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون، خاصة في الجانب البرلماني.

وأشار معالي رئيس الكنيست إلى أن هذه الزيارة تعتبر تاريخية كونها أول زيارة برلمانية لدولة إسرائيل. وأكد معالي الدكتور علي النعيمي على أهمية الاتفاق الإبراهيمي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ونبذ التطرف.

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