حميد النعيمي: نمد العون لأشقائنا للتغلب على مصاعب الحياة

المصدر: عجمان - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن واجبنا تجاه أشقائنا في الدول العربية واللاجئين السوريين المتواجدين في المخيمات وغيرهم من المعوزين يحتم علينا أن نمد لهم يد العون والمساعدة ليتغلبوا على مصاعب الحياة والأزمات التي يواجهونها من خلال تنويع الخدمات ما بين الطبية والتعليمية والإغاثية والغذائية.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه في مكتبه بالديوان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على خطط وبرامج وأنشطة ومبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية وخاصة مبادرة «حملة الشتاء» التي أطلقها الهلال مؤخراً بهدف مساعدة اللاجئين في كل مكان خلال فترة الشتاء وتقلبات الطقس.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لوفد من الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة سالم الريس العامري نائب الأمين العام للشؤون المحلية، ومحمد سعيد الرميثي مستشار الهلال الأحمر، ومحمد عمر الشمري مدير الهلال الأحمر بعجمان وعدد من المسؤولين.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى خطة الهيئة وبرامجها الإنسانية ونشاطاتها واستعداداتها لتقديم العون لمختلف الشرائح الاجتماعية المحتاجة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها وخاصة في مخيمات اللاجئين.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على إسهامات القيادة الرشيدة في دعم المؤسسات الإنسانية وحرصها المتواصل على رعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين واهتمامها الكبير ومساهمتها من أجل تقديم وإيصال العون ومساعدة الأسر المتعففة وتخفيف المعاناة عنهم داخل الدولة وخارجها وخاصة الأشقاء في اليمن واللاجئين السوريين وكل المحتاجين في الدول العربية والإسلامية وغيرها.

متابعة

وثمن سموه متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر للعمل الإنساني الذي تقوم به الهيئة ودعمه المتواصل ومساندته الدائمة لمراكز الهلال في إمارات الدولة كافة ولما تقوم به من جهود في خدمة العمل الإنساني على مستوى الدولة وخارجها ودور الهلال في إيصال المساعدات التي يقدمها بأسرع وقت ممكن للأسر المتعففة.

ووجه سموه بضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإنسانية والخيرية وتشجيع العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وعجمان خاصة وأن يكون هناك تعاون بين هيئة الهلال الأحمر والمؤسسات العاملة في إمارة عجمان في مجال العمل الإنساني وخاصة هيئة الأعمال الخيرية العالمية.

وتطرق سموه مع الوفد خلال اللقاء إلى مهام ومبادرات وإنجازات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العالم ودورها في تنفيذ برامج ومشاريع إغاثية تفيد كل محتاج، إضافة إلى توفير الاحتياجات للأسر الإماراتية المتعففة كما استمع من وفد الهلال الأحمر إلى شرح واف حول إطلاق مبادرة «حملة الشتاء» وأهدافها.

ومن جانبه ثمن سالم الريس العامري نائب الأمين العام للشؤون المحلية استقبال صاحب السمو حاكم عجمان لوفد الهيئة واهتمامه البالغ بالاطلاع على مشاريعها وبرامجها ومبادراتها المتنوعة.

وقال: إن صاحب السمو حاكم عجمان أكد خلال اللقاء على المساهمة في مبادرة «حملة الشتاء» ودعمها والمشاركة بها ووجه المسؤولين للتعاون مع هيئة الهلال بهدف سرعة تقديم العون وإيصال المساعدات للمحتاجين خلال الشتاء.

وأضاف: إن الهيئة لديها برامج ومشاريع مستقبلية سيتم من خلالها تحقيق المزيد من التطلعات ومد يد العون وتقديم المساعدات والوقوف إلى جانب المحتاجين والمعوزين وتخفيف معاناتهم.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وعدد من كبار المسؤولين.

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