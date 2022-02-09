«أبوظبي للتنمية» يبحث مع وفد من سيراليون التعاون الصحي

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث وفد من جمهورية سيراليون تعزيز التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية خلال استقبال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق للوفد برئاسة الدكتور أوستن ديمبي، وزير الصحة ووقاية المجتمع في سيراليون، وبحضور راشد سيساي، سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة، وخليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الصندوق، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خاصة فيما يتعلق بتنمية القطاع الصحي، بالإضافة إلى مناقشة الفرص التنموية ذات الأولوية للبلاد والتي بدورها ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسيراليون.

وقال محمد سيف السويدي: يحرص صندوق أبوظبي للتنمية على دعم مشاريع القطاع الصحي وتنميته في الدول النامية، لما لهذا القطاع من أهمية بالغة في تحسين حياة المجتمعات ومساندتها على تحقيق أهدافها التنموية، وخاصة فيما يتعلق بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في توفير الصحة الجيدة والرفاه للشعوب، وأكد على دور الصندوق في دعم المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لدول العالم.

ومن جانبه عبر الدكتور أوستن ديمبي عن شكره وتقديره للجهود التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القطاع الصحي على مستوى عالمي خاصة خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، وأشاد بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مختلف المشاريع الإنمائية في سيراليون، والتي أسهمت بشكل فعّال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.

نشاط

وجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية قد بدأ نشاطه التنموي في جمهورية سيراليون في عام 2012، حيث أسهم بتمويل مشروع طريق توكي لومي بقيمة 20 مليون درهم الذي يسهم في ربط العاصمة مع باقي مناطق الدولة، إضافة إلى تقديمه قرضاً بقيمة 33 مليون درهم لإنشاء محطة طاقة شمسية في مدينة فريتاون بطاقة استيعابية تصل إلى 6 ميغاوات.

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