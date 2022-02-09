حالات الشفاء من «كوفيد 19» تتجاوز الإصابات لليوم الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

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تجاوز عدد حالات الشفاء المسجلة في الدولة من فيروس «كوفيد 19» حالات الإصابات لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت الدولة 2,219 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 788,861 حالة.

وبالمقابل أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف عن 1,615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 860,976 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,269 حالة.

مواساة

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 20,362 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 23,756,030 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 240.19 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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