اختتام أعمال الاجتماع الخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني بدول الخليج

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس، أعمال الاجتماع الخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الإمارات على مدار يومين في معرض إكسبو 2020 دبي.

وخلال الاجتماع، ألقت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، رئيس اللجنة الفنية الممثل لدولة الإمارات في اجتماعات اللجنة، كلمة، أكدت فيها على ترحيب دولة الإمارات الدائم بالأشقاء من دول الخليج، وأثنت على أعمال اللجنة، ودورها في القيام بمهام التأمين على المواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس، ومتابعة كافة معاملاتهم، وخلال الاجتماع، تم استعراض جدول أعمال الاجتماع، الذي تناول عدة موضوعات مهمة، منها عرض مقترحات حول تحديث النظام الموحد، لمد الحماية التأمينية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

كما ناقش المشاركون مقترحاً حول إنشاء آلية لتعويض المواطنين الخليجيين المشتركين في النظام عند التعطل عن العمل، لسبب خارج عن إرادتهم، مع وجود القدرة على ممارسة العمل، وتم تقديم رؤية شاملة من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر، عن هذه المبادرة.

جهود

وتناول الاجتماع جهود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، لإعداد دراسة، مقارنة حول أنظمة التقاعد بدول المجلس، كل ثلاث سنوات، واطلع المشاركون على خطط المؤسسة لإعداد الدراسة المقبلة في مارس من العام الجاري.

واستعرض الاجتماع، جهود الربط الإلكتروني بين أنظمة التقاعد المدني في دول الخليج، من أجل تعزيز قدرتها على إنجاز كافة المعاملات التي تتعلق بالتسجيل والاشتراك عن الموظفين الخليجيين العاملين في دول المجلس، وكذلك إنجاز معاملات نهاية خدمتهم، وفق أفضل الممارسات، وبما يحسن جودة هذه العمليات.

وطرح الاجتماع، مبادرة تأهيل مدربين معتمدين متخصصين في مجالات التأمين الاجتماعي، مثل إعداد الدراسات الاكتوارية، ونظم التفتيش التأميني، وأنظمة المعاشات والتأمينات، بحيث يتم تأهيلهم كسفراء لنشر الوعي عن أنظمة التأمين لدى الفئات المستفيدة.

كما تم تسليط الضوء على الحملات التوعوية التي نفذتها أجهزة التقاعد، خلال الربع الأخير من 2021، واستعراض محاور الحملة المقبلة، التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، للتوعية عن نظام مد الحماية.

وفي محور آخر، ناقش المجتمعون سياسة التنسيق والمشاركة في الاجتماعات الدولية، بحيث يتولى فريق عمل الاتصال الدولي، تنظيم الاجتماعات التنسيقية لبحث فرص المشاركة في المؤتمرات الدولية، وكذلك ترشيح المشاركين في عضوية اللجان المشاركة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

وناقش الحضور، مبادرة تطوير آليات تحصيل وتعريف الاشتراكات، بحيث يتم إنشاء بنية أساسية لنظام خاص بتحصيل الاشتراكات بشكل إلكتروني كامل، دون تدخل من العامل البشري، وقد طرحت الهيئة العامة للمعاشات بالدولة، تجربتها في تطبيق نظام تحصيل الاشتراكات إلكترونياً، والنظر في مدى الاستفادة منه في تحصيل الاشتراكات عن الخليجيين، واستعرض المشاركون مقترحين، حول إمكانية استحداث جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

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