قرار بشأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد أمس في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية المعنية بتطوير الأعمال وتحسين الخدمات بما يوازي التنمية في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القرارات والقوانين التي تصب في مصلحة الإمارة. وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، وتضمن القرار عدداً من البنود القانونية التي تنظم استخدام الأراضي والتزاماتها ومحظوراتها وجزاءاتها الإدارية. كما أصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة العليا لقوة الشرطة والأمن والسلامة في إمارة الشارقة، برئاسة قائد عام شرطة الشارقة وعضوية عدد من القيادات الشرطية في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس توقيع مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة الاتحاد للقطارات بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتحقيق المصالح المشتركة من خلال تبادل الخبرات والتجارب العملية ورفع مستوى الجاهزية الأمنية في كافة المجالات المرتبطة بالطرفين.

واطلع المجلس على العرض المقدم من مجلس الشارقة الرياضي حول فوز الشارقة بجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عن فئة عاصمة الثقافة الرياضية العربية، وذلك لرعايتها وتنظيمها العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والبطولات المتخصصة في رياضات المرأة وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية.

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