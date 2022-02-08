10 % من أسطول هيئة الطرق والمواصلات كهربائياً في 2025

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

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قال محمد عبد الله آل علي مدير إدارة الحافلات في هيئة الطرق والمواصلات إن النتائج التي حققتها الحافلات الكهربائية في المرحلة التجريبية والتي بدأت من شهر سبتمبر الماضي لغاية الآن ممتازة جداً ومبشرة، لافتاً إلى أن الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق هو أن 10% من أسطول الحافلات كهربائية بحلول عام 2025.

وتفصيلاً، أفاد عبد الله آل علي أن التشغيل التجريبي يشمل تشغيل حافلتين كهربائيتين من نوع فولفو 7900 تعملان بالطاقة الكهربائية على مسار ميراس جميرا، وصولاً إلى محطة ترام دبي في منطقة الصفوح ذهاباً وإياباً، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة فولفو للحافلات وشركة إيه بي بي الرائدة في شحن المركبات الكهربائية لتوفير الشحن الكهربائي، لافتاً إلى أن طول الخط يصل إلى 35 كيلومتراً وهناك 18 محطة للحافلات والخدمة حالياً مجانية للجمهور ومدة المرحلة التجريبية 6 أشهر.

بدون ركاب

وأوضح أن الشهر الأول من بداية التجربة كانت بدون ركاب بالتعاون مع الدفاع المدني من شهر 9 ـ 10 للتأكد من توفر الأمن والسلامة، ومع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الشريك والداعم الاستراتيجي للمشروع، حيث توفير البنية التحتية والطاقة الكهربائية لشحن الحافلات.

10 %

وقال إن خطة هيئة الطرق أن يكون 10% من أسطول الحافلات في 2025 كهربائية وفي عام 2050 سنصل إلى 100% بإذن الله، حسب الاستراتيجية، وقال إن الحافلات التجريبية تتسع إلى 42 راكباً بين الجلوس والوقوف.

وتم إشراك الجمهور لإسعاد الناس، بهدف الوصول إلى حافلات تناسب منطقة الشرق الأوسط لأن المواصفات الموجودة في الحافلات أوروبية بالتالي لا بد من تجربتها لفترة بين الخريف والشتاء كافية لضمان كفاءة التكييف والحافلات والعمر الافتراضي للبطاريات والوسيلة الأنسب للشحن.

النتائج

وقال إن النتائج التي تحققت لغاية الآن ممتازة جداً فتوقعاتنا كانت في كل رحلة للباص لمسافة 35 كيلومتراً ويتم استهلاك 45 % من الطاقة الكهربائية لكن المؤشرات الجيدة تشير إلى استهلاك 25% فقط وهو مؤشر يعني أن كفاءة الباص ممتازة والشي الثاني كفاءة التكييف، فعندما تصل درجة حرارة الجو بين 25 ـ 30 درجة مئوية تبقى درجة حرارة الباص الداخلية بين 21 ـ 23 درجة مئوية، رغم توقف الباص لتحميل وتنزيل الركاب، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة.

التقنيات

قال بان التقنيات المستخدمة في عملية شحن الحافلتين تشمل الشحن السريع على الطريق مدتها 26 دقيقة لشحن الحافلة بالكامل، وتجرب لأول مرة في دبي، حيث يجري شحن الحافلتين بشاحن كهربائي قائم من شركة «ايه بي بي» في موقع لامير - جنوب.

كما تم إنشاء شاحن كهربائي ليلي في محطة القوز لإيواء الحافلات لدعم عمليات الشحن الليلية خلال فترة وقوف الحافلتين في المحطة، حيث يمكن شحن الحافلتين بطريقتين الأولى تعرف باسم «البانتوجراف» وهي ذراع قائمة في لامير تصطف الحافلة أسفلها والثانية عن طريق مداخل مختلفة بكابل التوصيل للتيار المتردد والمتصل «AC وDC».

كما زودت الحافلتان ببطاريات بتقنيات حديثة تمكنها من قطع مسافة 200 كيلومتر عند الشحن الكامل، ويتوقف طول المسافة على عوامل، منها تضاريس الطريق ودرجات الحرارة وتشغيل أجهزة التكييف وتتألف الحافلة الواحدة من 38 مقعداً، إضافة إلى 3 مقاعد قابلة للطي ومكان مخصص لأصحاب الهمم وشاشة عرض تفاعلية.

كفاءة

وسيتم خلال التشغيل التجريبي الذي يستمر حتى مارس 2022 قياس كفاءة تشغيل الحافلتين الكهربائيتين على الطريق وتجربة شحن الحافلتين الكهربائيتين بالشاحن الكهربائي في لامير، والشاحن الليلي في محطة القوز لإيواء الحافلات وتدريب سائقي الحافلات على قيادة الحافلة الكهربائية ونظام الحافلة وتدريب المراقبين على نظام مراقبة الحافلة الكهربائية ووحدة الشحن الكهربائي، والعمل مع الشركاء في المشروع للتأكد من جاهزية الحافلتين ووحدات الشحن الكهربائية والموقف المخصص للحافلات الكهربائية.

12 مليون رحلة

من جانبها، قالت ميرا الشيخ مدير إدارة الخدمات الذكية في قطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق المواصلات بأنه تم من خلال تطبيق سهيل الذي تم إطلاقه في مارس من عام 2017 تخطيط أكثر من 12 مليون رحلة خلال العام 2021، فيما بلغ عدد تحميل التطبيق من على متاجر التطبيقات 428 ألفاً و351 تحميلاً، ووصل متوسط الاستخدام الشهري للتطبيق إلى 154 ألف مستخدم، مشيرة إلى أن التطبيق يتوفر عبر متاجر أبل وجوجل وهواوي ويتوفر بعدد 9 لغات للمستخدمين.

وأوضحت أن التطبيق يوفر عدداً من الخدمات لمستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي أهمها إدارة حساب نول الخاص بالمستخدم، وحجز مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وحجز مركبات الأجرة الموجّهة بالتطبيقات الذكية ومركبات النقل حسب الطلب، والتخطيط لرحلات تنقّلك بالحافلات بين المدن، والاطّلاع على كافة المعلومات بشأن النقل العام وغيرها، إضافة إلى تحديثات آنيّة عن حركة المرور، واقتراح الحل الأفضل للتنقل كما يساعد في تنظيم رحلاتك.

كل المعلومات

وبينت أن تطبيق «سهيل» يشمل كل المعلومات عن وسائل النقل التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات من مترو وترام دبي، ومركبات الأجرة والحافلات التابعة للهيئة، وهو الوسيلة الأفضل لمساعدة المقيمين والزوّار على التجول في دبي، مشيرة إلى أن التطبيق سهل الاستخدام وتصميمه البسيط يمكّن المتعامل من تصفح المعلومات بكل سهولة، إضافة إلى أنه يحفظ تلقائياً عمليات البحث المتكررة التي تقوم بها.

بطاقة نول

وأوضحت أن بطاقة نول تمكن مستخدمي المواصلات العام من الدفع مقابل استخدام جميع وسائل المواصلات العامة في دبي بلمسة واحدة، بالإمكان استخدام بطاقة نول للتنقل عبر المترو والباص والترام ووسائل النقل البحري مثل باص دبي المائي، تستطيع أيضاً استخدام بطاقة نول لدفع تعرفة مواقف الهيئة المدفوعة مسبقاً وشراء حاجياتك من أكثر من 2000 متجر حول محطات المترو وخارجها.

4 أنواع

قالت نوفر حالياً 4 أنواع من بطاقة نول للمتعاملين تشمل بطاقة نول الفضية وهي بطاقة ذكية يوجد بها محفظة إلكترونية يمكن تعبئتها برصيد يصل إلى 1000 درهم عند تسجيل بطاقتك. يمكن الحصول عليها فوراً من أي مكتب بيع تذاكر مقابل 25 درهماً فقط، وبطاقة نول الذهبية تحتوي على نفس المزايا الموجودة في البطاقة الفضية إلا أنها تتيح لحاملها استخدام مقاعد الدرجة الذهبية في المترو بتعرفة إضافية.

يمكن الحصول عليها فوراً من أي مكتب بيع تذاكر مقابل 25 درهماً فقط وبطاقة نول الزرقاء والتي تحتوي على محفظة إلكترونية تمكنك من تعبئتها حتى 5000 درهم.

ويمكن الحصول عليها من أي مكتب بيع تذاكر مقابل 70 درهماً ويمكن استخدامها من قبل البالغين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والطلاب ومستحقي الضمان الاجتماعي، وتذكرة نول الحمراء وهي تذكرة ورقية يمكن شراؤها من أي جهاز بيع التذاكر في أي وقت مقابل درهمين فقط، ويمكن تعبئتها حتى 10 رحلات.

حد أقصى

وقالت بالإمكان تعبئة بطاقة نول 1,000 درهم كحد أقصى للبطاقة غير المعرفة و5000 درهم للبطاقة الشخصية والمسجلة. في حين تم إجراء الشحن عن طريق الموقع الإلكتروني وبعض تطبيقات الهاتف مثل تطبيق الهيئة وتطبيق سهيل، على المتعاملين انتظار 45 دقيقة إلى 4 ساعات لإدخال أو تمرير بطاقة نول في أي من الأجهزة التالية حتى تتم إضافة المبلغ وإظهاره على محفظة نول الإلكترونية الحالية.

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