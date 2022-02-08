محمد بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي للاطمئنان على صحته

المصدر: وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اطمأن خلاله على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس " كوفيد - 19" .. داعياً الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت.

كما أعرب سموه عن تمنياته للسيدة الأولى حرمه أمينة أردوغان الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا المرض وللشعب التركي الصديق السلامة من كل مكروه.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس التركي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة من سموه وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه وشعبه متمنياً لسموه دوام الصحة والسلامة ولدولة الإمارات وشعبها كل خير.

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