"صحة أبوظبي" توقع اتفاقية تعاون مع أطباء هارفارد بمركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي

المصدر: وام

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وقعت دائرة الصحة في أبوظبي اتفاقية تعاون مع أطباء هارفارد في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي المؤسسة غير الربحية وذلك في مجالات طب وإدارة الكوارث والأزمات.

وتستند الاتفاقية إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها دائرة الصحة في أبوظبي في مجالات التخطيط والإدارة في حالات الطوارئ بما في ذلك منصة "استجابة" ودليل أبوظبي للاستجابة للأوبئة ومن خلال الاتفاقية والجهود المبذولة تسعى الدائرة إلى بناء القدرات في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز مهارات القوى العاملة الصحية في مجالات الكوارث تعزيزاً لجهوزيتها واستعدادها للتعامل مع حالات الطوارئ.

وتشمل مجالات التعاون.. " التبادل الأكاديمي والتعليمي والتناوب للعاملين في المجالات الطبية والطلاب وأعضاء هيئات التدريس على أن يتضمّن ذلك أيضاً البرمجة في مجالات التخفيف من آثار الكوارث والجاهزية التامة والاستجابة والتعافي".

وسيعزز التعاون أهداف دائرة الصحة في أبوظبي الرامية إلى تعزيز القدرة البحثية والبنية التحتية للتعليم الطبي بعد التخرج بما في ذلك برنامج لتدريب الباحثين السريريين كما ستشهد اتفاقية التعاون تطوير مركز أبوظبي لطب الكوارث الذي سيدعم الجهود في تعزيز جاهزية القطاع الصحي للتصدي للكوارث المحتملة والاستجابة في حالات الطوارئ وسيسهم في تأسيس زمالة لطب الكوارث في أبوظبي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي حيث وقع الاتفاقية سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة وكريستين بيتش نائب رئيس أطباء هارفارد في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي وكبير المسؤولين القانونيين.

وقال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي " بتوجيهات حكيمة من قيادتنا الرشيدة تواصل أبوظبي تعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية وترسيخ مكانتها كحاضنة للابتكار في علوم الحياة لا سيما في ما يتعلق بالجاهزية لمواجهة للكوارث والأزمات ونتيجة لاستثمارها المستمر في قطاع الرعاية الصحية وفي صقل مهارات وتعزيز قدرات القوى العاملة الصحية تمكّنت أبوظبي من تحقيق استجابة قيادية ومتميزة لجائحة كوفيد 19".

وأضاف أن توقيع اتفاقية التعاون مع برنامج وأطباء هارفارد في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي هو جزء من جهودنا الرامية إلى ضمان جاهزية أبوظبي لأية كوارث أو أزمات محتملة حيث تسهم هذه الاتفاقيات في مواصلة الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الآن وفي

من جانبه قال الدكتور غريغوري سيوتون مدير قسم طب الكوارث في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي وأستاذ مساعد في طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة هارفارد ورئيس الرابطة العالمية لطب الكوارث والطوارئ.. " نحن نتطلّع إلى العمل مع دائرة الصحة في أبوظبي لتأسيس مركز أبوظبي لطب الكوارث بركائزه التعليمية والتدريبية والبحثية والعملية. هذا المركز سيسد الفجوة القائمة بين الأكاديميين والحياة العملية، مما يؤسس لبنية تحتية متينة من الجاهزية والاستعداد للاستجابة في حالات الطوارئ ويعزز القدرة على إدارة الكوارث".

وكانت أبوظبي ضاعفت قدراتها البحثية خلال العام الماضي وطوّرت العديد من المشاريع العلمية والتجارب السريرية والبحوث التي تجاوزت عدد المشاريع المنجزة في السنوات الخمس السابقة وأطلقت دائرة الصحة أبوظبي أيضاً "سجل أبحاث كوفيد-19" كمنصة موحدة تعزز البحث العلمي وتسرع وتيرة الابتكارات والاكتشافات المتعلقة بكوفيد-19 وحتى تاريخه استقبلت المنصة 376 ورقة علمية تمت الموافقة على 325 ورقة منها ونشرت 46 ورقة.

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