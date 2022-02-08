تخريج أول دفعة من برنامج دبلوم أمن المواصلات العامة

المصدر: دبي - البيان

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ضمن فعاليات معرض ومؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقام في الفترة ما بين 6-8 فبراير 2022 في دبي، تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبلوم أمن المواصلات بمراسم تخريج حضره كل من محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والعميد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات، وبحضور كان يلديغوز مدير أول العضوية والتسويق والخدمات في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

وتم إطلاق دبلوم أمن المواصلات من قبل إدارة أمن المواصلات ممثلة بمركز التدريب والإبداع، وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلاً بمركز النقل المتميز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وضمت الدفعة الأولى من الدبلوم 35 من الكوادر الأمنية وعدداً من المنتسبين من أعضاء الاتحاد العالمي للمواصلات العامة وجاءت مراسم التخريج ضمن أجندة فعاليات وأنشطة المؤتمر لليوم الثاني.

وبهذه المناسبة قال محمد الملا: يسرنا تخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج دبلوم أمن المواصلات العامة بالشراكة مع إدارة أمن المواصلات، على هامش مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022. نحن واثقون أن المرحلة المقبلة ستشهد أكثر فعالية وإقبالاً في عدد المنتسبين للالتحاق في الدورات المقبلة من برنامج الدبلوم.

فرصة

وأضاف الملا: «يعتبر البرنامج فرصة مجزية لمنتسبيه، حيث تم تدريبهم من قبل نخبة من الخبراء الدوليين في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، كما حرصنا على تمكين المتدربين من الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تطوير ونقل خطط أمن المواصلات العامة، وكذلك تقييم المخاطر الأمنية، وإدارة الحوادث وخطط الاستجابة، بالإضافة إلى تعريفهم بأهمية دور التكنولوجيا في الإدارة الأمنية، والقدرة على التدقيق الأمني».

بناء الإنسان

ومن جانبه قال العميد عبيد الحثبور، «رؤيتنا كانت واضحة في بناء الإنسان وتعزيز القدرات وتكوين المهارات اللازمة في مجال تأمين قطاع النقل والمواصلات .

والتي ترجمناها من خلال شراكتنا مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإطلاق دبلوم أمن المواصلات في يوليو من العام المنصرم والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر عن بعد بقيادة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين، واليوم نحتفل بالدفعة الأولى التي نبارك لهم اجتيازهم البرنامج بنجاح».

مهارات

وفي السياق نفسه ذكر كان يلديغوز مدير أول العضوية والتسويق والخدمات في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، «مهم جداً تدريب العاملين في قطاع المواصلات العامة لكي يكون لديهم المهارات اللازمة لمواجهة أي مسألة قد يواجهونها، ودبلوم أمن المواصلات وفر المعرفة والأدوات لعملية الاستجابة لأي طارئ، وأنه لمن دواعي سرورنا مشاركة إدارة أمن المواصلات والتهنئة على التخرج من هذه الدورة التدريبية.

النماذج التدريبية

البرنامج التدريبي تضمن عدداً من النماذج التدريبية مثل استراتيجيات أمن المواصلات والنقل والمفاهيم المتقدمة في أمن المواصلات وأثر التكنولوجيا والتحولات التقنية والفنية على قطاع المواصلات العامة إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في جائحة كورونا في منظومة المواصلات.

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