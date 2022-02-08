محمد بن زايد يهنئ رئيس السنغال برئاسة الاتحاد الأفريقي

المصدر: وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة، هنأه فيه بتسلم بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي .. متمنياً له النجاح في قيادة العمل الأفريقي المشترك خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة الشعوب الأفريقية في التنمية والاستقرار والرخاء.

وأكد سموه خلال الاتصال حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية خاصة على المستويات التي تخدم التنمية والازدهار على الجانبين، وعبر عن تطلعه إلى المزيد من التطور في العلاقات الإماراتية - الأفريقية في ظل الرئاسة السنغالية للاتحاد الأفريقي.

كما تناول الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ سموه رئيس السنغال بفوز الفريق السنغالي لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية.

من جانبه عبر فخامة ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال الصديقة، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته ونوه بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بدولة الإمارات.

كما عبر عن تقديره للدور الإماراتي التنموي والإنساني داخل القارة الأفريقية.

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