طقس الإمارات غداً.. صحو مع ارتفاع في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح نشطة على البحر غرباً صباحاً، معتدلة إلى خفيفة السرعة..والرياح شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

والخليج العربي مضطرب صباحاً غرباً ويصبح متوسط إلى خفيف.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:57 والمد الثاني عند الساعة 07:11 .. بينما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 13:21 والجزر الثاني عند الساعة 23:44.

وبحر عمان خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:42 والمد الثاني عند الساعة 02:14 .. بينما الجزر الأول عند الساعة 10:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 18 75 25

دبي 25 19 70 25

الشارقة 25 19 70 25

عجمان 25 19 65 30

أم القيوين 25 18 75 25

رأس الخيمة 25 15 80 25

الفجيرة 26 17 65 25

العين 26 14 75 25

ليوا 24 13 80 30

الرويس 22 16 75 30

السلع 23 13 80 30

دلما 22 17 75 30

طنب الكبرى 24 19 75 25

طنب الصغرى 24 19 75 25

أبو موسى 24 19 75 25

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