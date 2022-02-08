أمن المواصلات في دبي تستعد لإطلاق خط ساخن للبلاغات النسائية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أكد العميد عبيد سعيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات في دبي ان الادارة تستعد لاطلاق خط ساخن للرد على البلاغات التي ترد من السيدات والاطفال عبر توفير كادر متخصص من العنصر النسائي لهذا الغرض، منوها الى ان الرقم الساخن 908 مخصص لتلقي بلاغات مستخدمي المواصلات العامة في دبي بكافة انواعها البرية والبحرية ويتم تقديم المساعدة للجمهور بـ10 لغات مختلفة على مدار الساعة.

وقال العميد الحثبور في تصريحات صحفية ادلى بها امس على هامش مشاركة الادارة في فعاليات معرض ومؤتمر النقل لمنطقة الشرق الاوسط الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي "تشارك ادارة امن المواصلات في المعرض من خلال منصة تفاعلية لأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال تأمين قطاع النقل والمواصلات وأنظمة الأمن والسلامة إلى جانب عرض عدد من أهم الخدمات المقدمة للمتعاملين مثل خدمة 908، لافتا الى ان الادارة تساهم في تعزيز مفهوم التنقل المستدام من خلال استدامة أمن القطاع بتبنيها أحدث الأنظمة وأفضل الممارسات بما يتوائم مع الاحتياجات الأمنية والخطة الإستراتيجية إلى جانب برامج تدريبية ذكية ومتجددة لكوادرها الأمنية.

وأضاف الحثبور "استعرضت الادارة محور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مفهوم التنقل المستدام عبر عرض أهم الأنظمة في غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإدارة عبر عرض نموذج مشابه لغرفة العمليات المركزية في المنصة والمزودة بالأنظمة والتطبيقات المستخدمة على أرض الواقع والمطبقة في الوقت الراهن لتأمين كافة قطاعات النقل والمواصلات في إمارة دبي ومسار إكسبو 2020، لافتا الى اهمية وجود فرقة k9 في عمليات التأمين والتدقيق اليومي الذي يتم على كافة انواع المواصلات العامة.

ولفت الحثبور الى انه ضمن مساهمة أمن المواصلات في المبادرة الحكومية التنقل الأخضر لزيادة أعداد المركبات الحكومية الكهربائية والهجينة، تعرض الإدارة في منصتها لزوار المعرض والعارضين الدورية الكهربائية الصديقة للبيئة التي تم تجهيز الدورية الكهربائية وربطها بالأنظمة الذكية والتطبيقات التقنية من قبل مجموعة من الكوادر الشابة من حملة شهادات الهندسة التخصصية في أمن المواصلات، حيث تم ربط الدورية بإحدى عشر نظام أمني تخصصي مساند للمهام التأمينية مثل نظام إدارة البلاغات ونظام الاتصال المركزي ونظام التعرف على الوجوه ونظام إدارة الموارد الميدانية ونظام تتبع المركبات إلى جانب أنظمة الربط مع أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة في التأمين مثل النظارة الذكية والخوذة الذكية وأنظمة الطائرات بدون طيار.

ومن جانبه قال العقيد محمد عبيد العبار نائب مدير ادارة امن المواصلات في دبي ان الادارة حرصت على إبراز دور الفرق التخصصية المؤهلة وفق أعلى معايير التفتيش الأمني من خلال عرض بعض السيناريوهات المختصة بالتفتيش الأمني من أجل سلامة الركاب والجمهور في قطاع المواصلات العامة ، كما تم تقديم بعض الورش بالتعاون والتنسيق مع خدمة الأمين والتي تقدم لطلاب المدارس الزائرين للمنصة، اضافة الى اتاحة الفرصة للتعرف على دور الكوادر النسائية في أمن المواصلات من خلال ورش تعريفية مخصصة لها إلى جانب التعريف بأهم المبادرات والبرامج الخاصة بالكوادر النسائية.

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