الطاير يكرم الرعاة في ختام النسخة الرابعة من "مؤتمر ومعرض النقل"

المصدر: البيان

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شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات، بالشراكة والتعاون مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة ومقرها في بلجيكا، على مدار ثلاثة أيام، بحضور المهندس خالد الحقيل رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، ومحمد المزغني أمين عام الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وعدد من المسؤولين من الهيئات والمؤسسات من داخل الدولة وخارجيها.

وسلم خالد الحقيل، علم استضافة مؤتمر الاتحاد العالمي للموصلات العامة والمعرض المصاحب له في قطاع النقل والمواصلات، إلى مارتا سوبيرا رئيسة FGC، التي تستضيفها مدينة برشلونة في عام 2023.

تكريم

وكرم معالي مطر الطاير وخالد الحقيل، في ختام الحفل، الجهات الراعية لمؤتمر النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشمل التكريم: مجموعة بن لادن للمقاولات، وشركة كون، وشركة جي بي إم، وشركة وايد آدامز، وشركة داتكو بلفور للمقاولات، وشركة إيميكول، وشركة يونايتد ترانس، واتصالات، وشركة الزرعوني العالمية، وشركة إنيرجي العالمية، وإدارة أمن المواصلات، وشركة ترابيز، وشركة سلام لخدمات الليموزين، ومؤسسة تاكسي دبي، كما كرم شركة سيسكو، الراعي لهاكاثون المواصلات العامة.

1000 مشارك

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي حضره أكثر من 1000 مشارك وزائر، و73 متحدثاً من الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 19 دولة، ناقش على مدار ثلاثة أيام، مستقبل التنقل في عالم ما بعد جائحة كوفيد -19، ودور قادة التنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحديد مستقبل التنقل في المنطقة، وإدارة التنقل الذكي، ومدن الغد، ودور القيادات النسائية في النقل العام، فيما تناقش الجلسات المتزامنة، خدمة النقل الذكية، والحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ورحلات الميل الأول والأخير، والاستدامة ما بعد الجائحة، وخدمات المواصلات العامة بعد الجائحة، والممكنات التكنولوجية، وأقيم على هامش المؤتمر معرض شارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة، عُرضت فيه آخر ما توصلت إليه صناعة النقل والمواصلات.

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