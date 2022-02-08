" كهرباء دبي تحقق أعلى درجة بين المؤسسات العالمية في جائزة "إنوفيشن لينس"

المصدر: البيان

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حققت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" تقييم 8 نجوم في جائزة "إنوفيشن لينس" /Innovation Lens/ التي أطلقتها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة /EFQM/ لقياس ثقافة الابتكار ودوره في تحقيق النتائج في المؤسسات الرائدة حول العالم.

وحققت الهيئة 800 نقطة في التقييم لتكون بذلك أول مؤسسة على مستوى العالم تحصل على هذه الجائزة وتحقق هذه النتيجة المتقدمة في إدارة الابتكار.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي : أصبح الابتكار ضرورة ملحة لتكون المؤسسات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بأن الابتكار والأفكار هي رأس المال الحقيقي للمستقبل وتوجيهات سموه بتنفيذ مشاريع ومبادرات مبتكرة لتحقيق سعادة الناس وتوفير الحياة الكريمة للجميع مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تأهيل وصقل مهارات الكوادر الوطنية لتكون قادرة على الابتكار وتسطير الإنجازات، وتتبنى الهيئة الابتكار كثقافة مؤسسية راسخة لتصميم وتطوير نماذج عمل تواكب متطلبات الخمسين عاماً المقبلة لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول ابتكاراً في العالم.

وأضاف : في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة تحقق هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل النتائج في مؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد تحقيق الهيئة أعلى درجة في جائزة " إنوفيشن لينس" من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بتقييم 8 نجوم المستوى المتميز للهيئة في إدارة الابتكار لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية الحكومية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم والانتقال بها إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأوضح المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي أن جائزة " إنوفيشن لينس" التي أطلقتها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة تهدف إلى تحسين الابتكار في المؤسسات حول العالم لتواكب التوجهات الحديثة والتغيرات في السوق إضافة إلى تحسين المنتجات والخدمات والحلول القائمة وذلك ضمن ثلاثة محاور أساسية: محور التوجه ويتضمن "الرؤية والقيادة" و"الاستراتيجية وثقافة الابتكار"؛ ومحور "التنفيذ" ويتضمن "إشراك المعنيين" و"خلق قيمة مستدامة" و"العمليات والمصادر"؛ ومحور "النتائج" ويتضمن "التأثير في المعنيين" و"تأثير الأعمال والسوق".

وأكدت لجنة التقييم في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة أن هيئة كهرباء ومياه دبي أصبحت "نموذجا عالمياً يحتذى" في الابتكار ليس في مجالات الطاقة والمياه فحسب وإنما في مختلف المجالات حيث تتبنى أفضل الممارسات على جميع المستويات المؤسسية.

ويعكس هذا المستوى المتميز ثقافة واضحة للابتكار مدعومة باستراتيجية محددة وعمليات وأنظمة متكاملة تغطي جميع عمليات الهيئة وسلسلة القيمة الخاصة بها.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حققت العديد من الإنجازات في مجال التميز خلال العام الماضي منها فوزها بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في فئة النخبة المتميزة حيث حققت أعلى درجة في تاريخ الجائزة منذ إطلاقها عام 1999 متفوقة على أكثر من 200 مؤسسة محلية وإقليمية رائدة.

كما فازت الهيئة بخمس جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي أبرزها جائزة النخبة. كما حصدت الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة للمرة الثانية والهيئة هي المؤسسة الوحيدة خارج أوروبا التي تحصل على هذه الجائزة.

وحصلت هيئة كهرباء ومياه دبي كذلك على شهادة "كايتمارك للابتكار" التي يقدمها المعهد البريطاني للمعايير وهي أول جهة حكومية رائدة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة.

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